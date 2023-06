BYE BYE Cellulite ! Come combatterla in poche mosse

Alessandro Gubbini ex MR UNIVERSO body building nel 2010, ora atleta e personal trainer, ci spiega come ridurre la cellulite per iniziare al meglio la nostra estate.

La cellulite è un’infiammazione dei tessuti, Alessandro, ci raccomanda una corretta alimentazione, seguita al meglio da un attento nutrizionista o dietologo, insieme all’attività fisica, con un allenamento TOTAL BODY detto “PHA Pheriperal Heart action Training” o “allenamento periferico”, ossia un training finalizzato all’estetica, il tutto consiste nella stimolazione alternata degli arti inferiori con quelli superiori, seguita poi, da vari esercizi di tipo aerobico.

Questo aiuta alternatamente la circolazione e ritenzione idrica del corpo.

Tutte le sequenze devono essere ripetute almeno 3 volte consecutive, non dimentichiamo che la parte inferiore del circuito deve essere esercitata con carichi più leggeri di quella superiore.

Si consiglia di praticare l’allenamento almeno tre volte alla settimana per ottenere dei risultati, benefici e notare le prime differenze.

Questi esercizi sono praticabili in spazi chiusi oppure all’aria aperta, infatti si possono eseguire anche in casa appena svegli oppure nei parchi della nostra città. Per maggiori risultati si consiglia di abbinare massaggi, oppure macchinari di pressoterapia con almeno 10 sedute e creme apposite.

Se siete tra i fortunati già vacanzieri si raccomandano le camminate nel mare, infatti l’acqua salata migliora la circolazione sanguigna e la tonicità della pelle, con un’azione sgonfiante sulle gambe. Si raccomandano almeno 30/40 minuti.

Alessandro Gubbini ci ricorda che “L’amore per se stessi oltre alla cellulite serve a migliorare l’umore”.

COSMO CLINIC nasce in Israele ed è nel settore dell’estetica da più di 10 anni, progettando e sviluppando tecnologie d’avanguardia per contrastare gli inestetismi del corpo e del viso attraverso procedure non invasive e indolori.

E’ presente, oltre che in Israele, su territorio italiano con 6 cliniche tra Milano, Bologna e Verona

RIDUCELLA KIT HOME CARE TRATTAMENTO LOCALIZZATO

Kit per detossinare, rimodellare e drenare cosce, glutei e addome con l’efficacia dei sali minerali naturali Riducella. Valido per 4 trattamenti. Contiene: 4 confezioni di sali minerali naturali da 250 grammi

4 pantaloni di cartene monouso

4 mutandine monouso incartate singolarmente

2 bende anaelastiche flebologiche

1 foglio di istruzioni

OSMOMIN 3 IN 1 SPRAY DETOSSINANTE RIDUCENTE IDRATANTE

Spray minerale 3 in 1 detossinante, idratante, riducente. I sali minerali ad elevata concentrazione permettono l’osmo-modulazione che migliora l’ossigenazione tessutale ed hanno una forte azione sul drenaggio linfatico e sulla microcircolazione cutanea.

Gli olii essenziali naturali, in sinergia con i sali, coadiuvano il trattamento topico della cellulite.

L’olio secco è una preziosa base fortemente idratante a livello cutaneo. .

CREMA CORPO CELLULITE MATE’ E GUARANA’ 200 ML

Crema corpo ricca di attivi funzionali ideali per il trattamento della cellulite e dei liquidi in eccesso.

Matè, Guaranà e Caffeina in ciclodestrine, grazie alla loro naturale azione lipolitica, riducono le adiposità localizzate. Curcuma, Zenzero, Cannella ed Escina stimolano invece il microcircolo, favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso e contribuiscono a rendere la pelle elastica e soda. Formulata con il 92% di attivi di origine naturale.