Multe stradali, boom di incassi nel 2022: proventi a +37%, Milano in testa

Nel capoluogo lombardo i proventi superano i 151 milioni di euro. In seconda posizione Roma con 133 milioni, seguita da Firenze a 46. In tutto, secondo Codacons, le infrazioni hanno “reso” 547 milioni di euro . Gli incassi delle multe stradali nel 2022 sono cresciuti del 37%, a 547 milioni di euro, e Milano si conferma la prima delle città italiane quanto a proventi da infrazioni stradali. E’ quanto risulta al Codacons, che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che gli enti locali hanno fornito al governo, per essere poi pubblicati sulla piattaforma web del ministero dell’Interno. Con i suoi 151,5 milioni di incassi, “Milano è la città che guadagna di più per le sanzioni per violazioni del codice della strada”, scrive Codacons.

Sul “podio” anche Roma e Firenze

Al secondo posto c’è Roma, con 133 milioni di euro incassati, terza, a grande distanza, Firenze (46 milioni), seguita da Bologna (43) e da Torino (40). Considerando le venti principali città italiane, i proventi hanno molto superato la quota raggiunta nel 2021, quando le stesse città prese in considerazione dal Codacons incassarono in totale 398 milioni di euro.

Firenze regina degli autovelox

Firenze è la regina italiana degli autovelox, con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 2022. Seguono Milano con 12,9 milioni e Genova con 10,7. A Napoli le multe inflitte con gli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro. Potenza è invece la città in cui sono cresciuti di più gli incassi, passati da 1,1 milioni nel 2021 a 3,7 nel 2022, con un incremento del 224%.

Webinar contro le multe ingiuste

Per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, il Codacons ha organizzato il 12 giugno un webinar in cui legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati.