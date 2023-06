Monza International Art inaugura REALTÀ ASTRATTE (oltre il visibile, alla ricerca dell’emozione pura). Via Marsala, 17 Monza. Mercoledì 7 giugno ore 18:30.

Dal 7 al 22 giugno MIA – Monza International Art, via Marsala, 17 Monza

Un affascinante viaggio tra fotografia e pittura, due generi che da sempre si sono influenzati. In questo percorso espositivo viene posta particolare attenzione a scatti che raccontano realtà nascoste o impercettibili all’occhio umano e a opere astratte che, allo stesso modo, andando oltre il visibile, rievocano sentimenti e sensazioni. Le opere esposte dialogano tra loro facendo emergere ora immagini astratte e suggestive legate alla natura, ora immagini in movimento attraverso la tecnica dell’ICM – Intentional Camera Movement e alla fotografia macro. Di grande rilievo per tutti gli artisti presenti, fotografi e pittori, è la scelta dei colori (o dell’assenza di essi) come linguaggio universale per raccontare e raccontarsi. Scelta che sembra legata alla necessità di minimalismo: ciò che conta è l’emozione e solo andando oltre il mero materialismo e la realtà visibile, l’arte può diventare nutrimento spirituale.

Espongono: Antonio Bettuelli, Beppe Castellani, Matteo Canto, Danilo Facci, Debora Ferruzzi Caruso, Paola Nordera, Pcytro (Cinzia Trosso), Vania Perale, Marco Risolino, Enrico Ranaldi, Cinzia Sarcina.

La mostra, a cura della Dott. Francesca Provetti, verrà inaugurata il 7 giugno alle h.18.30 con presentazione dello storico e critico d’arte Prof.Giorgio Gregorio Grasso e potrà essere visitata da martedì a sabato, dalle h.15.00 alle h.19.00. Terminerà il 22 giugno. INGRESSO LIBERO.