Milano: un week end di ordinaria criminalità

Piazza Duomo, ruba profumi per 390 euro: arrestato

Venerdì sera, intorno alle 19.30, il personale della Rinascente, il noto mall di lusso in piazza Duomo, ha notato un ragazzo impossessarsi di alcuni profumi, e ha allertato immediatamente la polizia che ha fermato e arrestato per tentata rapina aggravata il giovane ladro, un algerino 18enne con precedenti. Valore della merce rubata: 390 euro.

Piazzale Lodi, ruba al supermercato: cliente lo fa arrestare

Venerdì mattina, intorno alle 8.25, un 22enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti è stato arrestato per rapina. Poco prima, l’uomo aveva nascosto nel suo giubbotto della merce, all’interno del supermercato Lidl di piazzale Lodi. Un cliente, un 29enne italiano, l’ha notato uscire senza pagare, così l’ha rincorso mentre chiamava la polizia.

Via Sant’Antonio, scippata della borsa mentre scende da bus: un arresto

– Ieri mattina, intorno alle 4.40, una 24enne rumena è stata scippata della borsa mentre scendeva dall’autobus della linea 94, all’angolo tra via Sant’Antonio e via Chiaravalle, nei pressi dell’Università degli Studi, in pieno centro cittadino. La ragazza ha rincorso il ladro, mentre una delle 2 amiche che erano con lei chiamava il 112. Al loro arrivo, gli agenti della polizia di Stato hanno bloccato lo scippatore, un 38enne egiziano, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è lo hanno arrestato per tentato furto pluriaggravato.

Via Vigevano, in 10 aggrediscono 3 giovani per rapinarli

Sabato notte, intorno alle 24.45, 3 ragazzi, un 26enne italiano con due amici 27enni, uno rumeno e uno ucraino, sono stati aggrediti mentre si trovavano all’angolo tra via Vigevano e via Gorizia, in zona Navigli. Il terzetto ha raccontato alla polizia di essere stato spintonato e minacciato da un gruppo di 10 individui, tra italiani e nordafricani, per rapinarli di 2 orologi, una collana e un bracciale d’oro

Paderno Dugnano, ritrovo di pregiudicati e schiamazzi: sospesa licenza a bar

Ieri mattina, a Paderno Dugnano, i Carabinieri hanno notificato ad un albanese 46enne, titolare di un bar in via Roma, il decreto di sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del locale, emesso dal Questore di Milano. Il provvedimento scaturisce dai controlli eseguiti dai Carabinieri e che hanno attestato la frequentazione del locale da parte di pregiudicati anche in occasione di episodi di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo notturno. Il locale è stato anche teatro di di una rissa il 30 aprile scorso. (fonte mianews)