Lavander…quand che lavorà l’era fadiga

In di temp indree un sul Navili i fil de lavander se s’ceppaven la s’cèna a batt i pagn su la prèia, ingenoggiaa in sul brellin. Da la mattina a la sira, con l’acqua o contelsô, la fadiga l’era istèss, semper quella, sguràgiòsòcch, gipponitt, scossaa, camis, mudand e calzètt. E pœu, ona vòlta turnaa a cà, doevenvoltassindree per fà i mestee, nettà la cà, preparagh de mangià a marì e fiœu con la s’cèna a tòcch che te feefadiga a stà drizza in pee….E qual era elringraziament? Quatter daneeguadagnaa a lavorà per i alter, magari sbattuu li senza nanca on grazie. Malarbètta quella bolgironna d’ona Santina, che la guadagna on sacch de daneedomà a fagh i œuggdolzal commissari!!! Invece eltòmarì, sto bruttbagolon del luster, ch’el te vosaadreeperchè te seetornada a cà tardi! I fiœucaragnenperchègh’hannfam. E la vœuja l’è quèlla de scappà via e mandàtucc in su la forca. Ma te pòdett minga, perchè i fiolin te guarden e te ciamen, “mamma, mamma!”.E allora te se rassègnet, te feet on sospir, te tiretfœurael pan da la credenza, te mèttetgiò la tavola e te tiretinnanz. Perchè, te disett, doman l’è on alter dì!!!

Fulvio Pettoni