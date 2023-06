I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: ai sindaci Sala e Gualtieri “Mi dispiace ma…la vostra Banda suona Il Flop”

Capitan U 1947 (alias Umberto Napolitano)

Una notizia gira da qualche mese sul web solo per i più attenti: entro il 2040 il buco dell’ozono si chiuderà sopra tutte le terre emerse e torneremo nuovamente ad essere protetti dai dannosi raggi ultravioletti del sole: oddio, come faremo senza buco dell’ozono?… E questo sta accadendo indipendentemente da tutti gli accorgimenti presi dai governi, solo europei però, perché gli altri, a parte un po’ gli Stati Uniti e il Canada soprattutto quando c’è business, se ne sono, senza molti giri di parole, altamente sbattuti il fondo dei pantaloni. Non si può negare che sia in atto un certo cambiamento climatico e i tristi fatti dell’Emilia e Romagna lo evidenziano, tragedie che tra l’altro si ripetono purtroppo periodicamente fin da tempi non sospetti, ma non credo che sia tutta colpa solo dell’uomo. Sicuramente i gas creano un certo surriscaldamento della terra ma non più di tanto rispetto ad un’evoluzione naturale che si è sempre verificata sul nostro pianeta dalla sua creazione in poi, ad esempio i ghiacciai che si sciolgono e si riformano periodicamente, se no Annibale col cavolo avrebbe attraversato le Alpi insieme ai suoi elefanti, oppure il deserto del Sahara che mediamente ogni 20.000 anni, a causa della variazione periodica dell’inclinazione dell’asse terrestre cambia radicalmente e diventa una pianura verde e viceversa, se no i nostri antenati africani 170.000 anni fa non avrebbero mai potuto emigrare verso nord: però tutto questo non viene raccontato, vengono evidenziate solo teorie di scienziati (“la scienza”) che spargono terrore e dove c’è paura c’è business, “dove c’è sangue c’è denaro”.

Io non faccio il negazionista, mi limito a delle riflessioni e comparazioni fra eventi storici e teorie contemporanee e questo perché non voglio farmi coinvolgere né intimorire e, cercando di tenere un comportamento etico responsabile, voglio guardare al futuro con speranza e un po’ più ottimismo. Però il bombardamento è ossessivo e una “certa” Europa approfittando di questa paura, iniettataci quotidianamente nell’orifizio dove non batte il sole, cerca di propinarci di tutto e di più di quell’ideologia green sinistrorsa che i sindaci di Milano e Roma, “certi” anche loro, hanno fatta propria, addirittura esasperandola, a discapito della libertà e dei portafogli dei cittadini con la creazioni di aree pedonali e ciclabili ed altre restrizioni varie, ma con risultati che appaiono molto scarsi nella lettura di uno spartito che ai grandi suona piuttosto stonato ed ai giovani più flop che rock!… La vita metropolitana per i nostri ragazzi sta diventando sempre più invivibile, specialmente quando vengono tarpate loro le ali limitandoli nei sogni. Nel 1989, avendo da poco superato la quarantina, avevo dedicato loro una canzone, Una Metropoli Per Vivere, della quale vi porgo il testo e un video, per modo di dire perché c’è solo la mia faccia birbante di allora, che ho trovato su YouTube con la canzone che invece suona bene, anche se non proprio rock ma con tanto amore sì.

Una metropoli per vivere

Una metropoli per vivere non è difficile da trovare,

una metropoli da respirare non è difficile da sopportare, tu lo sai…

Una metropoli è come un gatto, come un amico che non dà tutto,

ti fa le fusa e ti ferisce, non te ne accorgi se ti tradisce e tu lo sai…

E corri fra mille strade tutte uguali alla ricerca dei viali, tu corri…

E ti nascondi fra le panchine scolorite fra le foglie rinsecchite, ti nascondi…

E ti soffermi con la mente a ricercare ove tu vorresti andare

mentre tutto intorno a te…

È una metropoli che muore, file di palazzi freddi come scheletri,

ma dove mai saranno i nostri sogni di ragazzi?

Ieri in quante cose abbiam creduto ed era solo ieri, sì…

E che cosa ci rimane adesso? Una metropoli che muore per mancanza di colore…

… ma una metropoli per vivere è un’esigenza da accettare,

una metropoli da respirare è un compromesso da superare…

Una metropoli è come un gatto ma da un amico pretendi troppo,

non può leccarti le ferite perché nessuno le ha mai pulite…

È una metropoli che muore, file di palazzi freddi come scheletri,

ma dove mai saranno i nostri sogni di ragazzi?

Ieri in quante cose abbiam creduto ed era solo ieri, sì…

E che cosa ci rimane adesso? Una metropoli che muore per mancanza di colore…

Per quanto riguarda la promessa che avevo fatto al Sindaco Sala terminando il racconto precedente… l’appuntamento è per il prossimo articolo

Qualche anno fa, prima dello scoppio della pandemia, in un periodo prossimo alla elezione del nuovo Sindaco di Milano, mi ero permesso di scrivere e di interpretare come Umberto Napolitano, quindi ancora senza barba e baffoni da Capitan U, una canzone con un “programma di buon governo” da consigliare al nuovo Sindaco che sarebbe uscito dalle urne, un Sindaco Milanese, che sognavo immaginandolo come un “laureato in periferia”, quindi attento ai vari problemi della città, dall’occupazione delle case di Via Bolla alla droga in via Emilio Gola, dalla merce contraffatta esposta su bancarelle improvvisate dove il controllo dei vigili urbani e della guardia di finanza era pressoché inesistente alla realtà dell’insediamento della mafia nigeriana nel gestire le richieste di elemosina nei punti strategici presso i supermercati. Continuavo evidenziando la generosità dei milanesi e ricordando con nostalgia il periodo d’oro quando Milano era considerata il centro mondiale della moda ed altro ancora; ma sottolineavo anche il degrado della Stazione Centrale e ironicamente mi soffermavo sulla ormai irreversibile estinzione dei longobardi del capoluogo, “ma dove sono i milanesi se tutti i bar son dei cinesi?”, una città allo sbando (che tale è rimasta a quanto pare dove, per citarne una recente, un trans dà di testa e minaccia i bambini che giocano in un parco nei pressi dove lui/lei svolge le sue attività ei i bambini vengono in qualche modo sfrattati dal loro campo giochi ed i vigili intervenuti per salvaguardarli indagati con vari capi di imputazione) , una città sempre più alla mercé della delinquenza con i cittadini in totale confusione, quasi terrorizzati anche dal pensiero di veder trasformato un giorno il loro Duomo in una moschea, e, questo non per un’ ideologia razzista o emarginante, ma per il timore di veder cancellati tutti i propri valori e le proprie tradizioni, e terminavo con un quesito: “nel mio cuore ho un gran dilemma, per le famiglie ce l’hai un programma?”