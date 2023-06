Griglia o magia?

La prima volta che misi piede alla Griglia del Varrone fu perché mi fu caldamente consigliato del mio amico Allan Bay, che (fino ad un paio d’anni fa) recensiva i ristoranti milanesi per Il Corriere della Sera, senza alcuna pietà!

Il ristorante nato a Milano nel 2014 è prepotentemente sulle scene milanesi potendosi vantare di alta qualità, nuovi sapori dal mondo e accostamenti fenomenali.

Si parla di squisitezze per il palato gestite alla meraviglia dal suo fondatore Massimo Minutelli, promotore indiscusso della “conoscenza da gustare”.

In via Toqueville 7, la grande GRIGLIA fa da regina nell’elegante locale stile New York Bar, infatti gli svariati tagli di carne che arrivano da ogni parte del mondo, sono cucinati tutti dalle fiamme del fuoco vivo.

Nel menù alla voce “street food” si può ordinare il “PASTRAMI”, così composto: Pan de Cristal o Pane di Cristalli, il migliore pane di Barcellona, leggero e croccante, punta di petto di Black Angus affumicata con un’aggiunta di cipolline caramellate e un tocco di senape al miele e timo.

E’ impossibile non assaggiare almeno una volta il midollo, servito su una lastra di pietra lavica col suo osso, pronto da spalmare su crostini ancora caldi.

“Il mio taglio di carne preferito è l’Entrana” di Black Angus, un taglio della tradizione Argentina che arriva direttamente dall’allevamento di Creeckstone Farm, in Kansas, dove hanno la peculiarità di selezionare la tipologia di carne in base all’infiltrazione di grasso, dopo la macellazione.

L’Entrana rientra nei tagli un po’ più magri, servita a tagliata è uno dei piatti più decisi e saporiti.

“Tony, il Direttore della sede di Milano“ consiglia di gustarla con uno o più purea preparati con patate affumicate e condite a preferenza“, “io di solito ordino quello al lime e quello al bacon”, arrivano a tavola in padellini di rame luccicante.

Nel menù hanno ben sette scelte e non manca quello al tartufo.

Nella lista di piatti da provare ci sono anche i Mondeghili (polpette di carne tipiche della cucina milanese), come omaggio alla citta di MILANO, in questo caso preparati con la preziosa carne di “Wagyu” .

Se sei di Milano impossibile non provare

www.varronerestaurant.com