Sondaggio Youtrend, altra batosta per i dem: salda in testa la Meloni

A Comunali concluse, la Supermedia Agi/Youtrend conferma gli equilibri: Fratelli d’Italia saldamente al primo posto e il Pd lontano dal sorpasso. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29 per cento, senza variare in una settimana.

Diverso discorso per i dem di Elly Schlein che, dopo la batosta alle urne, riescono a guadagnare un +0,2 per cento arrivando al 20,6 per cento. La Schlein, dunque, nonostante il picco degli inizi, non è riuscita a tenersi l’elettorato e l’effetto “novità” è svanito. Nelle cifre snocciolate da YouTrend, anche per il Movimento 5 Stelle ci sono novità, ossia un calo: 15,7 per cento (-0,3).

Leggera flessione anche per la Lega che comunque rimane stabile intorno al 9 per cento (-0,2). Seguono poi Forza Italia 7,1 (+0,1) e Azione 4,1 (-0,1). Per gli altri partiti, quelli minori, le cifre non cambiano. Verdi/Sinistra si piazza al 3,1 (+0,2), poi c’è Italia Viva 3,0 per cento (=), +Europa 2,1 (-0,3) e infine Italexit 2,2 per cento con Gianluigi Paragone che non cresce e non diminuisce il proprio consenso.

In sostanza i sondaggi sorridono al centrodestra. E la riprova sono le Comunali, là dove Schlein e dem sono stati mandati a casa. “A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato. Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare”. Insomma, la leader del Pd si giustifica dicendo che c’è un “lavoro lungo da fare coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e da dare una speranza a questo paese. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta”.