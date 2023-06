Incontri musicali di Fondazione La Società dei Concerti: gli appuntamenti di giugno

Di seguito gli Incontri Musicali della Fondazione Società dei Concerti di Milano in programma a giugno. Il concerto di lunedì 5 giugno (ore 20.30, Auditorium Lattuada), in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica F. Venezze di Rovigo, propone un omaggio a Chopin e ai suoi celebri Studi op. 10 e op.25, banco di prova per qualsiasi pianista. La serata vedrà alternarsi al pianoforte Filippo Lugnan e Sergio Baietta: Lugnan eseguirà gli Studi del celebre compositore polacco, mentre Baietta subito dopo ne offrirà una personale rilettura.

Chopin,Studi op. 10 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

Filippo Lugnan, pianoforte

Baietta,“Etudes d’après Chopin” op. 10 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

Sergio Baietta, pianoforte

Chopin,Studi op. 25 n. 1, 2, 7, 9, 10, 12

Filippo Lugnan, pianoforte

Baietta,“Etudes d’après Chopin” op. 25 n. 1, 2, 7, 9, 10, 12

Sergio Baietta, pianoforte

Lunedì 12 giugno (ore 20.30) l’Auditorium Lattuada ospita Giacomo Corbetta, pianista appena diciottenne ma con una spiccata maturità musicale. Corbetta propone alcuni tra i più importanti e impegnativi brani della letteratura pianistica, a cominciare dalla celebre Ciaccona per violino di J. S. Bach, che da sempre ha esercitato un fascino ammaliante su musicisti e compositori, incluso Ferruccio Busoni che la adattò in modo stupefacente al moderno pianoforte. Dopo la Sonata op. 35 di Chopin, la cui modernità lasciò senza parole i contemporanei, seguono due Moment Musicaux di Rachmaninov, del quale quest’anno si celebrano i 150 anni dalla nascita. Chiude il concerto la Fantasia di Skrjabin, caratterizzata da melodie romantiche e ricche armonie, con alcuni dei passaggi tecnici più difficili del compositore.

Giacomo Corbetta, pianoforte

Busoni,Ciaccona in re minore da Bach Chopin,Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35 Rachmaninov,Moment Musicaux op.16: nn. 1 e4 Skrjabin,Fantasie op. 28

In collaborazione con Associazione PianoFriends

Nell’appuntamento di lunedì 19 giugno (ore 20.30, Auditorium Lattuada) il clarinettista, jazzista e direttore d’orchestra Alberto Serradipiglio, alla guida del World Music Ensemble del Conservatorio di Milano, condurrà il pubblico attraverso le affascinanti melodie del bacino del Mediterraneo. Il Mare Nostrum è da sempre luogo di incrocio e fusione di civiltà diverse, ognuna con la propria cultura musicale: in programma antichi canti siciliani, ebraici, sefarditi ed europei, ognuno dei quali porta con sé storie di mare, d’amore e di addii.

Ensemble di World Music del Conservatorio di Milano

Alberto Serradipiglio, direttore

MARE NOSTRUM

Bossa Dorado

Shalom Aleichem

Carmelo

Are Mou Rindineddha

Gnossienne n. 1

Libertango

Silenziu d’Amuri

Odessa Bulgar

dei Naufragati

Yiddish Blues

Ferma Zitella

Czarda

Per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, mercoledì 28 giugno (ore 21) gli Incontri Musicali si spostano al Teatro Rosetum che, a partire dalla prossima stagione, diventa la nuova sede della rassegna. Nel corso della serata, a ingresso gratuito, sarà presentato il programma dei 30 concerti che, dal 9 ottobre 2023 al 10 giugno 2024, animeranno i lunedì del Teatro Rosetum. A festeggiare l’inizio di questa nuova collaborazione, un concerto a sorpresa del pluripremiato pianista Antonio Chen Guang. Sarà proprio lui, la sera stessa di questo misterioso Concert Sauvage, a rivelarne il programma nel corso di un vivace dialogo con Eleonora Volpato della Società dei Concerti.

Antonio Chen Guang, pianoforte

Concerto straordinario, per presentare la nuova stagione e la nuova sede degli Incontri Musicali del lunedì.

Biglietti:

per i concerti all’Auditorium Lattuada (corso di Porta Vigentina 15/A, Milano): 5 euro, in vendita sul sito www.soconcerti.it o presso l’Auditorium Lattuada (corso di Porta Vigentina 15/A, Milano) la sera stessa del concerto, a partire dalle ore 20. Biglietti ridotti per gli under30: 2 euro, in vendita presso la sede di Fondazione La Società dei Concerti (corso di Porta Vittoria 18, Milano) o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto, a partire dalle ore 20.

per il concerto al Teatro Rosetum (via Pisanello, 1, Milano): ingresso gratuito