2 giugno, Comune: Palazzo Marino aperto al pubblico con concerto bande

Si terrà questa mattina alle 10 in piazza Duomo la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera per per la Festa della Repubblica. Per il Comune, fa sapere Palazzo Marino, saranno presenti il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi. Le celebrazioni continueranno nelle diverse sedi istituzionali della città. Per l’occasione Palazzo Marino sarà aperto al pubblico con ingresso libero dalle ore 10 alle ore 20. Nel pomeriggio la giornata proseguirà con due concerti bandistici nel Cortile d’Onore del Palazzo, con accesso libero senza bisogno di prenotazione. Alle ore 16.30 si potrà assistere all’esibizione della Banda della Polizia Locale; alle ore 18 le celebrazioni si chiuderanno con le note della Civica Orchestra di Fiati di Milano. Nell’ambito degli eventi per il 2 Giugno sarà possibile visitare gratuitamente la mostra allestita nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco sulle stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943 – 1945 organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

