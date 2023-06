È notizia recente come, a fronte di un generale incremento nell’ultimo biennio delle forme di disagio psichico, si sia registrato un sensibile aumento delle stesse tra i bambini. È stata pertanto un’interessante scoperta la lettura del libro “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il pensare” di Federica Baruchello (Edizioni Themis). Si tratta, infatti, di un agile manuale che nasce con l’intento di fornire un supporto a tutti coloro che debbono rapportarsi con le reazioni psicologiche dei bambini sia difronte agli impegni quotidiani che appaiono loro troppo gravosi, come ad esempio quelli scolastici, che alle tipiche paure di questa età, acuite dagli eventi riferibili all’era del Covid-19. Scritta in modo scorrevole e facilmente leggibile, pur nel rigore tecnico che deriva dalle competenze dell’autore, una psicoterapeuta con una lunga esperienza sul campo, quest’opera si presenta come un manuale capace di disvelare all’adulto la corrispondenza che può esservi tra un comportamento anomalo del bambino e le sue cause più recondite. In questo senso, una volta messe a fuoco le possibili connessioni, il libro non manca di fornire suggerimenti ai genitori sul come essere di supporto al proprio bambino. La strada indicata è innanzi tutto quella del massimo equilibrio nell’affrontare ogni situazione e di mantenere vivo un dialogo costante e sereno tra l’adulto ed il cucciolo d’uomo. Per favorire e semplificare questa indispensabile fase di conoscenza, che verrebbe da definire reciproca, nonché indicare le possibili via d’uscita dal disagio, il libro presenta una ricca sezione illustrata con dei fumetti studiati ad hoc, in quanto l’insieme di immagini e testi viene ritenutodall’autrice uno strumento particolarmente capace di attirare l’attenzione del bambino. Ci sentiamo, dunque, di suggerire la lettura di questo libro sia a chi deve farsi carico delle responsabilità che derivano dal ruolo di genitori, sia a chi è in costante contatto con i più piccoli per motivi professionali, pensiamo agli insegnanti, o semplicemente affettivi come ad esempio i nonni.

Laureato in legge col massimo dei voti, ha iniziato due anni fa la carriera di startupper, con la casa editrice digitale Leo Libri. Attualmente è Presidente di Leotech srls, che ha contribuito a fondare. Si occupa di internazionalizzazione di imprese, marketing e comunicazione,