Milano: le 7 zone della città che i milanesi evitano

Qual è la zona di Milano dove eviti di andare? Un sondaggio un po’ inquietante che ha dato esiti anche inaspettati: questi i risultati.

# Quarto Oggiaro

Partiamo da nord-ovest. Quarto Oggiaro è uno dei quartieri da cui i milanesi preferiscono stare alla larga. La cattiva fama che lo precede, di essere il più pericoloso e malfamato della città, è sicuramente una delle motivazioni. A questo si aggiunge la difficoltà a raggiungere con i mezzi di trasporto per chi proviene da altre parti di Milano. E pensare che il quartiere presenta degli autentici tesori come Villa Scheibler, la “piccola Versailles” di Milano.

# Stazione Centrale

Questo è un paradosso. Uno dei luoghi più trafficati di Milano è anche uno di quelli che i milanesi vorrebbero evitare. Anche perché le cronache descrivono una situazione che sta sfuggendo di mano, specie nelle ore serali, tra scippi, rapine e violenze sessuali.

# Via Padova

Anche se sta cercando di scrollarsi di dosso la cattiva fama, anche l’area di via Padova e quella limitrofa tra Precotto e Turro, in generale quella a nord-est della Stazione Centrale, è un’altra di quelle dove i milanesi cercano di tenersi alla larga. La multiculturalità dei residenti della strada porta spesso a risse e scontri, molto presente anche il fenomeno delle baby gang. Riuscirà la rivoluzione di via Padova a rovesciare il suo fascino sinistro?

# Barona

Spostiamoci a sud, alla Barona. Questo quartiere viene evitato dai milanesi per la cattiva frequentazione: è una delle principali zone di spaccio della città. Non solo: è anche priva di particolari attrazioni rispetto ad altre zone di Milano. Penalizzata anche dai trasporti.

# Corvetto

Rimaniamo a sud ma andiamo verso est, al Corvetto. Tristemente balzato alla cronache per avere interi edifici di case popolari occupati e per risse con accoltellamenti, a volta ci scappa il morto. L’area attorno a piazzale Ferrara è quella più critica. E pensare che in poche fermate di gialla si è in pieno centro.

# Navigli

Questa è una sorpresa. Ai primi posti nelle risposte delle zone da evitare c’è anche quella della movida. I Navigli sono il regno dell’aperitivo a Milano. Fiumane di persone si riversano lungo il Naviglio Grande e le sue traverse per mangiare e bere fino a sera tardi. Di sabato e domenica non passa nemmeno uno spillo. Forse per questo che chi può cerca di starsene alla larga.

# Duomo

La sorpresa più grande è il Duomo. In fondo i milanesi ne vanno fieri ma considerano l’area una zona acchiappaturisti, soprattutto nei weekend e nei giorni di festa quando “calano” orde di visitatori dai territori circostanti. Ma c’è anche un altro motivo: un tempo il centro era terra di cinema e teatri. Ormai, calate le tenebre, diventa solo riparo per i senzatetto.

