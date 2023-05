Malpensa, riapre Terminal 2: tra le novità postazioni ‘self bag drop’

Riapre il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, chiuso nel 2020 per la pandemia e poi oggetto di un’operazione di restyling. Oggi il ritorno dei passeggeri, ieri mattina invece la cerimonia ufficiale con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Regione Attilio Fontana, l’ad di Sea Armando Brunini, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e Lorenzo Lagorio il country manager di Easy Jet di cui il terminal 2 di Malpensa è la ‘casa esclusiva’. Presenti anche le autorità locali. Tra le novità del terminal, 21 postazioni self bag drop al check-in che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia e l’area sicurezza completamente ristrutturata con linee automatizzate che diminuiscono i tempi di controllo e attesa dei passeggeri. Migliorato anche l’efficientamento energetico.

“Malpensa deve poter tornare a volare con le proprie ali senza che nessuno cerchi di tarparle. Questa è la cosa importante. Credo che tutti abbiano capito che malgrado tanto tentativi, Malpensa vola sempre più in alto perché è il punto di riferimento unico di questo Paese ed è il punto di riferimento al quale bisogna guardare lasciando che possa aggiudicarsi come il territorio vuole che si sviluppi perché è di questo che il territorio ha bisogno, di grandi collegamenti internazionali, ha bisogno di un grande aeroporto per far funzionare tutta la sua economia e tutto il proprio essere. Quindi dobbiamo fare in modo che non succedano altri fatti negativi e che ci si renda conto che Malpensa deve continuare a volare”: così il presidente della Regione Attilio Fontana in un passaggio del suo intervento per la cerimonia di riapertura del Terminal 2 di Malpensa. Il governatore, guardando alla storia dello scalo ha parlato di “un grande aeroporto che riesce sempre a superare tutte le difficoltà che gli vengono frapposte”.”Ha superato le scelte forse non del tutto corrette fatte dai governi passati, ha superato la pandemia e ora si approccia ad essere ancora il punto centrale del trasporto della nostra regione”, ha affermato il governatore.