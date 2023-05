Il 3 e il 4 giugno al Teatro Studio Melato di Milano due appuntamenti de LA MILANESIANA 2023

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva sabato 3 e domenica 4 giugno al Teatro Studio Melato di Milano.

Questo il primo appuntamento: sabato 3 giugno, l’evento dal titolo “RITORNO AL MITO ASBURGICO” è organizzato per celebrare i 60 anni dalla pubblicazione di “Il Mito asburgico nella letteratura austriaca moderna” dell’eclettico intellettuale Claudio Magris, Premio Strega nel 1997, critico e storico della letteratura e della cultura, romanziere, autore di teatro, editorialista e traduttore.

La serata comincia alle ore 21.00 con la lettura di un estratto del testo di Magris dell’attrice e regista Laura Morante. Segue la lettura di Claudio Magris che poi sarà in dialogo con Gian Luigi Beccaria, uno dei più noti linguisti italiani. A suggellare l’evento il concerto di Danilo Rossi, per 35 anni prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, che porta il suo straordinario talento sul palco insieme al trio The New Gipsy Project composto da Albert Florian Mihai (fisarmonica), Marian Serban (cymbalom) e Nicolae Petre (contrabbasso). Il progetto musicale nasce dall’idea di Danilo Rossi di unire la tradizione musicale gipsy con il repertorio dei grandi compositori romantici e contemporanei che si sono ispirati alla musica folk e tradizionale gitana. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Il secondo appuntamento al Teatro Studio Melato di domenica 4 giugno prende il nome da “COMANDANTE”, romanzo dell’autore Premio Strega nel 2006 e 2020 Sandro Veronesi e del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Edoardo De Angelis.

L’evento, in collaborazione con FNM S.P.A Bookcity, comincia alle ore 21.00 con i saluti istituzionali del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Presidente FNM S.P.A Andrea Gibelli e del Presidente di Bookcity Piergaetano Marchetti. A seguire un prologo letterario inedito dello scrittore e giornalista francese Chistophe Ono-dit-Biot e l’anteprima che includerà le letture sceniche tratte da “Comandante” dei suoi autori Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis.

Chioserà l’evento uno speciale momento musicale, il concerto degli Extraliscio, la band guidata da Mirco Mariani. Nel booklet del loro album “E’ bello perdersi” (2021) proprio Sandro Veronesi aveva firmato un testo a loro dedicato scrivendo: “Il mondo di Extraliscio è la cosa più vicina alla fantascienza che io abbia mai visto”. La band sarà eccezionalmente accompagnata da Peter Pichler (trautonium), che aveva già condiviso con loro il palco in qualità di ospite sul palco del Festival di Sanremo e lo scorso anno nella tappa di Firenze de La Milanesiana e da Massimo Simonini (theremin).

