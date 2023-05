Famiglia, assessore Lucchini: 8 milioni di euro a enti pubblici per iniziative destinate a giovani under 18

CON BANDO ‘RESTIAMO INSIEME’ PIÙ OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO E CONTINUITÀ NEI PROGETTI SOSTEGNO A SOCIALITÀ CON RISPOSTE A ESIGENZE CONCRETE DEI GENITORI

È stata approvata ieri dalla Giunta regionale, su proposta dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, la delibera che stanzia 8 milioni di euro per promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei bambini e dei ragazzi da 0 a 17 anni, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2023 e il 28 febbraio 2024. “Con il bando ‘Restiamo insieme’, che aprirà nei prossimi giorni – spiega l’assessore Lucchini – vogliamo dare continuità all’attivazione coordinata di tutti gli enti territoriali in una logica di welfare di comunità”.

I periodi di chiusura delle scuole, osserva l’esponente della Giunta Fontana, “spesso non corrisponde interamente con i giorni di vacanza di genitori e famigliari, che quindi si trovano nella necessità di dover pensare a delle soluzioni per i loro ragazzi. Lo testimonia il numero sempre alto di richiesta di iscrizione a campi scuola, oratori estivi, e iniziative similari, che però, a volte, non riescono ad accogliere tutte le domande di iscrizione”. “Con questo intervento – afferma Lucchini – vogliamo rispondere ad un’esigenza concreta delle nostre famiglie, mettendo a disposizione un intervento importante per aumentare le opportunità sul territorio. Ma – evidenzia – abbiamo pensato a un sistema che abbia il plus di garantire una continuità progettuale capace di andare anche oltre il periodo delle vacanze”.

ALLEANZA PUBBLICO-PRIVATO – Si tratta, prosegue l’assessore, “di un’alleanza tra pubblico e privato che renda le nostre reti sociali protagoniste di percorsi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e che miri a una effettiva inclusività, immaginando progetti di socializzazione per il benessere dei minori. Queste risorse – conclude l’assessore – sono finalizzate alla diffusione di spazi di aggregazione e di prossimità, con un sistema di interventi che prosegua nel corso dell’anno al fine di contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e delle loro famiglie, potenziando i servizi di conciliazione vita-lavoro”.

I CRITERI – L’iniziativa prevede la costruzione di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni) per il periodo 01 luglio 2023 – 28 febbraio 2024, il cui capofila dovrà essere un ente pubblico tra i seguenti ambiti territoriali: enti capofila dell’accordo di programma oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane.

ALMENO 4 ENTI – La rete dovrà essere costituita da almeno 4 enti compreso il capofila di cui almeno due privati (quali ad esempio oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc) che dovranno essere coinvolti nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative.

CHI OTTERRA’ IL FINANZIAMENTO – Verrà finanziata una sola proposta progettuale per ente capofila in ordine di invio al protocollo fino ad esaurimento delle risorse. Saranno previsti dei budget territoriali secondo i confini delle ATS di competenza del soggetto capofila in base alla popolazione 0-17 di ciascun territorio.