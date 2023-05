Abbiategrasso, migliora la prof accoltellata da uno studente. Un compagno di classe: «La colpiva senza emozioni»

Mattinata di paura all’istituto superiore Emilio Alessandrini in via Einaudi ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove uno studente 16enne ha accoltellato una professoressa di 51 anni all’interno della scuola.

Il giovane si è presentato a scuola con un coltello, con cui ha ferito la docente. L’insegnante di italiano e storia accoltellata, Elisabetta Condò, è stata trasportata all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni non sono gravi: i medici hanno saturato le ferite e sono in corso accertamenti per valutare se è necessaria un’eventuale operazione chirurgica.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane aveva anche una pistola giocattolo a pallini. All’arrivo dei carabinieri, il 16enne non ha opposto resistenza, si è consegnato agli agenti e ha consegnato loro sia la pistola giocattolo, sia il coltello con cui ha ferito la docente. Lo studente, che non risulta avere né problemi psichici né precedenti penali, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano sotto shock e alcune lesioni, che si sarebbe inferto dopo aver aggredito la professoressa. Il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita alla docente ospedalizzata e si recherà presso la scuola dove è avvenuto l’accoltellamento: «Un fatto particolarmente inquietante, dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo». (Open)