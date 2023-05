2 Giugno ATIR: Festa della Repubblica in piazzale Fabio Chiesa RADICI-IL DIRITTO ALLA CULTURA

Venerdì 2 giugno dalle ore 16.00 Piazzale Fabio Chiesa Milano In occasione del 75° anniversario della Costituzione Italiana, la consueta festa del 2 giugno “Festa della Repubblica di Fabio”, percorsi Espositivi, Laboratori per bambini, Performances, Blue Walk – Sound Performance in cuffia, Dj set

PROGRAMMA

– 16.00 circa Mutazione di un tratto

Intervento pittorico performativo sull’origine del mutamento a cura di Maria Spazzi (scenografa e socia di ATIR)

– 16.30 Il Valzer dei Trampolieri

Danza del valzer nell’Anfiteatro a cura di Fenice Show Events – Associazione Ululì ASDC

A seguire

– Disegna le tue radici

Un momento in cui i bambini decoreranno i vasi nel piazzale, scegliendo una propria pianta da poter curare e disegnandone le radici sotto la guida della scenografa Chiara Modolo.

– 17.00 On the Roots

Interventi sul tema delle radici: Serena Sinigaglia, ATIR Ringhiera, Lucia Limonta, le realtà che aderiscono insieme ad ATIR al patto di collaborazione per Piazzale Fabio Chiesa (Le Pianiste, Ass. X Art Contemporary, Coop. Progetto Persona, Ass. Impronta, Ass. Alveare, Ass. culturale Conca Fallata, Sud Milano, SAMZ, Ass. culturale Circuiti Dinamici, Associazione YWAM/Youth with a mission, Binario 87 “Studio Pilates”….), interventi istituzionali e microfono aperto.

– 20.00 Anche da lontano – Brani originali per paesaggi in movimento

Intervento musicale. Atmosfere cinematografiche, musiche narrative che evocano immagini spaziando dal valzer al tango, dalla ballata allo swing fino ai ritmi balcanici più concitati. Alla fisarmonica Giulia Bertasi, al violino Giulia Larghi, al contrabasso Stefano Fascioli.

A seguire – Dj set a cura della DJ Missin Red

Inoltre nel corso della giornata:

– Kollettivo Drag King

Una perfomance a cura del Kollettivo Drag King del Ringhiera.

– 16.30 1° turno / 18.30 2° turno Blue Walk

Sound Performance in cuffia sull’origine dell’Anfiteatro in Piazza, a cura di ATIR.

Prenota la tua cuffia compilando il form sul sito www.atirteatroringhiera.it

– Mostra Closed

Mostra che andrà a “fotografare” i teatri chiusi oggi d’ Italia. A cura di: Marianna Cavallotti e Chiara Modolo (scenografe), Daniela Arrigoni (dramaturg), Roberta Faiolo e Silvia Laureti (sound). In collaborazione con l’associazione culturale X Art Contemporary.

– Una balena in città

Installazione creata in occasione della Parata del 25 Aprile di quest’anno in collaborazione con il Teatro Carcano. Una balena costruita dai cittadini guidati dalla scenografa Marina Conti, simbolo ancestrale di resistenza. Ricoperta di bottigliette di plastica contenenti articoli della Costituzione scelti e riscritti dai cittadini stessi sarà la messaggera di quei valori che sono alla radice della nostra Repubblica.

Durante la festa sarà presente un’area Food a cura di Urban Truck sas.

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA!

Per info tel. 02 87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it