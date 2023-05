Trovato morto un clochard in centro Milano: aveva 50 anni

Un clochard è stato trovato morto, ieri mattina, in centro a Milano.

L’uomo, un 50enne cittadino romeno, identificato tramite i documenti, non presenterebbe segni evidenti di violenza e l’ipotesi accreditata per la morte è al momento quella di un malore.

È stato trovato alle 7 in piazza XXV Aprile, sotto i portici del casello daziario, il monumento che si trova al centro della piazza, crocevia di una delle più importanti movide cittadine, quella dell’asse corso Garibaldi-corso Como.

A scoprire il cadavere sono stati alcuni addetti dell’Amsa che stavano ripulendo l’area, sede abituale di gruppi di emarginati. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia di Stato. Si tratterebbe di un clochard che trascorreva le notti in zona.