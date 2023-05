Presidente Anpi, possiamo salvare sia il glicine che il Museo della Resistenza

Secondo Pagliarulo, infatti, “l’ubicazione in piazzale Baiamonti non contraddice affatto la giusta e legittima richiesta di salvaguardare il glicine e i tigli siti ai margini del perimetro in cui sorgerà il Museo. È infatti ragionevole, nelle forme e nei modi che il Sindaco sceglierà, convocare un tavolo tecnico ed esperire ulteriori sopralluoghi sia per salvaguardare il patrimonio botanico, che fa parte integrante della storia e della bellezza del luogo, sia per verificare l’esistenza di eventuali, possibili complicazioni costruttive”.

“Mai come oggi – ha aggiunto -, moderno antifascismo e difesa dell’ambiente devono andare a braccetto. La raccolta di 50.000 firme è una risorsa della democrazia, perché rappresenta una forma legittima e popolare di partecipazione, fa parte della fisiologia del gioco democratico”.

“Assennatezza ed equilibrio sono tipici della tradizione e della cultura di una grande metropoli europea come Milano.

Confido perciò nelle istituzioni e nella città” ha concluso ringraziando Sala “per la determinazione con cui da anni persegue il progetto di dar vita in città al Museo nazionale della Resistenza”. (ANSA)