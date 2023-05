Ministro Valditara: “È falso che stiamo tagliando le risorse. Occorrono un piano casa per i docenti e stipendi più alti”

“Qualcuno dice che stiamo tagliando risorse alla scuola: assolutamente falso. Nella finanziaria ci sono state più risorse per le scuole, le abbiamo aumentate in maniera significativa. Ma anche in riferimento al Pnrr, non abbiamo mai detto che tagliamo le risorse. Ma stiamo scherzando?”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara. “Siccome i costi dell’edilizia sono aumentati del 30%, e le risorse, che noi spenderemo tutte, sono quelle – ha aggiunto il ministro – è evidente che dobbiamo chiedere alla Commissione Ue di considerare raggiunti gli obiettivi anche scontando l’aumento dell’inflazione”. “Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti” e “occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera affinché non ci sia la fuga di docenti. Penso anche a un piano della casa per pubblici dipendenti e insegnanti in particolare”, ha detto ancora Valditara. “Quando leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia…sono dati che emergono con evidenza – ha proseguito – ma i nostri del ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c’è una scopertura del 32% di docenti“. E poi “mi arrivano dati di aggressioni a insegnanti a scuola, è impensabile che un docente venga preso a schiaffi e pugni”, ha evidenziato il ministro. Anche sull’assicurazione “come è possibile che nessuno ci abbia pensato prima? – ha spiegato Valditara -. Tutta la pubblica amministrazione è assicurata, solo il personale della scuola no”. Più in generale “io credo sia fondamentale la cultura del lavoro – ha commentato -. Noi amiamo la nostra Costituzione e la rispettiamo. E l’articolo 4 dice che il diritto e il dovere di lavorare è da mettere al centro sin dalle elementari”. La scuola “deve dare anche un’opportunità di affermazione professionale”, perché sennò “non realizza a pieno i suoi obiettivi – ha concluso Valditara – per buona pace di chi ritiene, a sinistra, che non sia importante introdurre la cultura del lavoro a scuola. L’alternanza scuola-lavoro è fondamentale“.

