La dieta anticellulite del professor Sorrentino

Per combattere la cellulite e la ritenzione idrica per una donna normopeso è sufficiente mutare lievemente le proprie abitudini alimentari. Una dieta drastica e riduttiva in questi casi è controproducente, perché evidenzierebbe un’ipotonia cutanea. Se, invece, alla cellulite è abbinato sovrappeso, la dieta oltre ad essere di tipo qualitativo, dovrà essere anche ipocalorica. In ogni caso è fondamentale ridurre in maniera importante il consumo di sale, sia quello da cucina che quello occulto contenuto negli alimenti (insaccati, scatolame, formaggi stagionati, eccetera). Vanno poi arginati i grassi animali, preferendo l’olio d’oliva extravergine, preferibilmente a crudo, senza esagerare. Da evitare gli zuccheri semplici e i dolci. Non abusare con il consumo dei superalcolici; per chi beve, normalmente, è concesso un bicchiere di vino a pasto. Bisogna poi aumentare il consumo di verdure, ricche di fibre e vanno preferite le cotture semplici, a vapore, bollite, alla griglia e poco elaborate. Così come è consigliato il consumo di almeno un litro di acqua al giorno per favorire l’eliminazione delle tossine. È preferibile la scelta di alimenti ricchi di potassio (tutti i legumi, le verdure e la frutta in generale, le patate, la trota, le sarde, il dentice, il maiale magro e il vitello) perché stimolano la diuresi ed aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso e l’aumento di alimenti ricchi di bioflavonoidi. Queste vitamine del gruppo P esplicano un’azione capillaro-protettiva ed antiedematosa specie agli arti inferiori, (frutta e verdura, soprattutto gli agrumi, uva, mirtilli, albicocche, prugne, ciliegie, more, melone, papaia, grano saraceno, broccoli eccetera). Solo la dieta però non è sufficiente, bisogna abbinare una corretta attività fisica, preferendo la corsa lenta, la camminata veloce o il nuoto e trattamenti specifici mirati.

Dieta 7 giorni

1° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammio 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 panino integrale

1 piatto insalata mista con 100 grammi di tonno al naturale con salsa a piacere

Merenda

1 spremuta d’agrumio 10 mandorle o 3 noci

Cena

Fusilli con carciofi e porro

Ingredienti per 2 persone: 160 grammi difusilli, 140 grammi di porri, 1 scalogno piccolo, 2 carciofi, grandi, pepe nero, poco sale, 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva, prezzemolo, 2 cucchiai panna di soia

Esecuzione: Lavate il porro e affettatelo, pulite i carciofi, privateli delle foglie esterne e tagliateli a lamelle sottili. Tritate lo scalogno con il prezzemolo. In una padella inaderente, ponete l’olio, il trito di prezzemolo, il porro e i carciofi. Lasciate imbiondire, aggiungete poca acqua, il sale e portate i carciofi a cottura. Aggiungete la panna di soia, aggiustate di sale e fate addensare a fuoco lento per cinque minuti. Lessate la pasta al dente, versatela nella padella con i carciofi e fate saltare. Aggiustate di sale, pepate e spolverate con il prezzemolo tritato.

Dopocena

1 frutto a piacere o 1 quadretto cioccolato fondente

2° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 piatto di minestrone senza legumi

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

1 panino integrale

1 piatto insalata con salsa a piacere

Spigola agli aromi

Ingredienti per 2 persone: 300 grammi filetti di spigola, 1 spicchio d’aglio, 10 pomodorini, capperi, 10 olive nere denocciolate, 1 mazzetto di prezzemolo, basilico, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, poco sale, pepe.

Esecuzione: lavate il pesce e ponetelo in una teglia bassa con 2 bicchieri d’acqua, disponetevi i pomodorini nettati e tagliati a metà, il prezzemolo e il basilico tritati e l’aglio a fettine, i capperi e le olive. Bagnate con il vino, salate e pepate. Coprite e fate cuocere per 15/20 minuti circa. Disponete il pesce sul piatto, con un po’ del liquido di cottura e irrorate con l’olio.

Dopocena

1 frutto a piacere o 1 quadretto cioccolato fondente

3° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 panino integrale

1 piatto verdure alla griglia

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

Riso basmati con gamberetti, asparagi e piselli

Ingredienti per 2 persone: 120 grammi di riso, 150 grammi di gamberetti, 150 grammi di punte di asparagi, 40 grammi di piselli surgelati, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, poco sale, pepe e prezzemolo tritato.

Esecuzione: lavate e lessate le verdure, scottate i gamberetti. Cuocete il riso e mescolatelo con i gamberetti, i piselli, le punte di asparagi tagliate a pezzetti. Condite con olio, prezzemolo tritato, sale e pepe.

Dopocena

1 frutto a piacere o 1 quadretto cioccolato fondente

4 ° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 piatto carciofi e 2 patate al vapore con salsa a piacere

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

Crema di lenticchie con ditali

Ingredienti per 2 persone: 180 grammi di ditali, 200 grammi di lenticchie in scatola, 4 pomodorini, 1 spicchio di aglio, 1 foglia di alloro fresco, 1 rametto di rosmarino, mezza cipolla, 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva, poco sale, peperoncino.

Esecuzione: tritate aglio, cipolla, alloro e rosmarino, metteteli in una teglia con le lenticchie, i pomodorini schiacciati e ½bicchiere di acqua. Lasciate cuocere a fiamma bassa e recipiente coperto per 10 minuti e quindi salate. Lasciate intiepidire e passate nel mixer fino a ridurre le lenticchie in una crema morbida. Lessate la pasta al dente e ponetela in una zuppiera con la crema di legumi, aggiungete l’olio e il peperoncino, aggiustate di sale e mescolate bene.

Dopocena

1 frutto a piacere o 1 quadretto cioccolato fondente

5° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

Una pizza marinara (pomodoro, origano, aglio con poco olio)

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

1 panino integrale

Insalata verde con salsa a piacere

Battuta di pollo all’origano

Ingredienti per 2 persone: 240 grammi filetti di pollo, 1 spicchio d’aglio, origano, 10 pomodori ramati, capperi, basilico, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, poco sale e peperoncino in polvere.

Esecuzione: pulite i pomodori, privateli della pelle e riduceteli a dadolata. Versateli in una terrina con i capperi, il basilico tritato, lo spicchio d’aglio schiacciato, l’origano, l’olio, il sale e mescolate. Battete i filetti di pollo e metteteli sulla griglia bollente, quando la carne sarà cotta, ponetela sui piatti, copritela con i pomodori, aggiungete il peperoncino e servite.

Dopocena

1 frutto o 1 quadretto cioccolato fondente

6° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 panino integrale

Insalata di spinaci crudi e finocchi con salsa a piacere

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

Spaghetti con le vongole

Ingredienti per 2 persone: 160 grammi di spaghetti, 600 grammi di vongole, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, pepe, prezzemolo, poco sale.

Esecuzione: lavate e scolate le vongole. Mettetele in una padella antiaderente con l’aglio, il prezzemolo tritato, il vino, il pepe. Fatele andare a fuoco vivace e recipiente coperte finché si aprono, sgusciatele e copritele con il sugo di cottura filtrato. Lessate gli spaghetti al dente, conditeli con il sugo di vongole, altro prezzemolo tritato e l’olio.

Dopocena

1 frutto o 1 quadretto cioccolato fondente

7° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Cereali integrali 30 grammi o 2 fette biscottate

Metà mattina

1 yogurt magro o 10 mandorle o 3 noci

Pranzo

1 panino integrale

1 piatto verdure cotte e crude con salsa a piacere

Merenda

1 spremuta d’agrumi o 10 mandorle o 3 noci

Cena

Lumaconi piselli e curry

Ingredienti per 2 persone: 160 grammi lumaconi, 300 grammi di piselli surgelati, 1 scalogno, ½ dado, prezzemolo, 1 cucchiaino raso di curry, 1 vasetto di yogurt magro, poco sale e peperoncino.

Esecuzione: lavate il prezzemolo e tritatelo sottile con lo scalogno. Mettete il trito in una padella antiaderente con ½bicchiere di acqua, scioglietevi il dado e lasciate appassire a fiamma bassa. Aggiungetevi i piselli e portate a cottura. Scolate la pasta al dente e versatela in una terrina dove avrete amalgamato lo yogurt con il cucchiaino di curry ed il peperoncino. Aggiungetevi i piselli ed il prezzemolo tritato, mescolate bene e servite.

Dopocena

1 frutto o 1 quadretto cioccolato fondente

Salse concesse

Aceto balsamico, aceto normale, salsa di soia, succo d’arancia, succo limone, senape, tabasco.

SALSE DI POMODORO SALSE A BASE DI YOGURT Pomodoro origano e capperi Yogurt tabasco ed erba cipollina Pomodoro aglio e basilico Yogurt e senape Pomodoro acciughe tritate e tabasco Yogurt e curry Pomodoro con aglio, peperoncino, cipolla e basilico Yogurt e soia Yogurt aceto aromatico e basilico Salsa per insalata Miscelare: Succo arancia, senape, aceto bals. Yogurt con mentuccia Yogurt basilico tritato, aglio, pecorino

Prof. Nicola Sorrentino

Medico Chirurgo Specialista in scienza dell’alimentazione e dietetica,

Specialista in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia Direttore IULM Food Academy