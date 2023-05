A Palazzo Marino l’aula consiliare si fa teatro in ricordo di Giacomo Matteotti

Martedì 30, alle ore 21, ingresso su prenotazione, diretta streaming sulla WebTvRadio del Comune di Milano

In ricordo di Giacomo Matteotti martedì 30 maggio, alle ore 21, l’Aula consiliare di Palazzo Marino si trasformerà in palcoscenico per lo spettacolo “Giacomo (Matteotti) … io il mio discorso l’ho fatto”, rappresentazione teatrale che mette a confronto due degli interventi del deputato socialista in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921 e quello del 30 maggio 1924, l’ultima seduta a cui Matteotti partecipò prima di essere assassinato.

Assistere allo spettacolo

Ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo memoria@comune.milano.it fino ad esaurimento posti. La disponibilità del posto in sala verrà confermata via e-mail.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dello spettacolo sulla WebTvRadio del Comune di Milano.

Casa della Memoria

L’iniziativa è preceduta dall’incontro dal titolo “Giacomo Matteotti”, organizzato presso la Casa della Memoria, in via Confalonieri 14, lunedì 29 maggio alle ore 18.

Sempre il 29 maggio il Teatro dei Borgia sarà al Liceo Elio Vittorini per una lezione/spettacolo dedicata agli studenti e alle studentesse.