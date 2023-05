18enne accoltellato a Milano in zona di movida. E’ grave

Dovrebbe trovarsi fuori pericolo, secondo quanto si è appreso, il 18enne egiziano accoltellato sabato sera nel corso di un’aggressione in centro a Milano che ha visto protagonisti, ancora una volta nel capoluogo lombardo, gruppi di ragazzini magrebini o italiani di seconda generazione di origine nordafricana.

Il giovane, operato d’urgenza la stessa notte all’ospedale S.Gerardo di Monza, resta comunque in prognosi riservata.

Le indagini dei Carabinieri intanto si concentrano sui numerosi video girati dai presenti, stimati in almeno una ventina di ragazzi, di età diverse ma più o meno coetanei del ferito, e su quelli che verranno estrapolati dalle telecamere di sicurezza della zona, piazza Gae Aulenti, area interessata da una continua ‘movida’ che nel fine settimana aumenta molto i suoi numeri. Al momento le certezze che stanno maturando sono che il ferimento sia nato nel corso di una ‘resa dei conti’ avvenuta in strada, in via Fratelli Castiglioni, per uno ‘sgarro’ o uno screzio che comunque si ritiene futile ma che sarebbe avvenuto prima, proprio nella piazza sopraelevata. I due aggressori poi avrebbero affrontato il 18enne, e dopo una breve discussione lo avrebbero colpito al fianco-addome uno con un coltello e l’altro con una bottiglia.