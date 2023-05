Sicurezza, De Corato: Milano maglia nera per furti, Sala si vergogni

“Apprendo che, secondo la Cgia, ovvero la Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, Milano è risultata maglia nera italiana per numero di furti dove, ogni 100mila abitanti, ne avvengono quasi 223. Nel solo anno 2021, in città, si è verificato un furto ogni 9 minuti. E mentre in città, sia il centrosinistra che la Sinistra Arcobaleno, si divertono ad attaccare le divise facendo processi senza alcuna riserva, la città è presa d’assalto da malviventi, criminali e delinquenti.

Dopo che il Sole24ore, lo scorso dicembre, aveva classificato Milano al 103esimo posto su 108esimo in termini di sicurezza (la più pericolosa città d’Italia tra le grandi metropoli), oggi è arrivata un’altra conferma dalla Cgia! Nel frattempo, ieri, una ragazza americana di 27 anni visibilmente scossa e preoccupata, ha chiesto aiuto nei pressi di un parco milanese perché, a sua detta, aveva subito delle violenze sessuali. Il sindaco Sala, che continua a negare un’emergenza sicurezza nel capoluogo lombardo, si dovrebbe solamente vergognare». Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sui dati della Cgia che ‘hanno classificato Milano, come città più pericolosa d’Italia per furti’.