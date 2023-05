Oggi blocco del traffico a Milano: per la “Polimirun” mezzi Atm deviati e strade chiuse

Oggi, domenica 28 maggio, Milano farà i conti con una sorta di blocco del traffico per permettere lo svolgimento della Polimirun, la corsa di 10 km organizzata dal Politecnico, con una versione competitiva e una non competitiva.

Lo start alle 8.30 dal campus Leonardo in piazza Leonardo da Vinci e l’arrivo nella sede del Politecnico di Bovisa Lambruschini. Le chiusure per le strade inizieranno verso le 5 e andranno avanti fino alle 18. Ecco nel dettaglio il piano completo delle chiusure, con gli orari.

Partenza – Via Bonari, chiusa dalle 5 alle 12

Tratto 1 – Via Celoria, piazza Leonardo Da Vinci, viale Regina Giovanna, viale Tunisia chiusi dalle 8 alle 10

Tratto 2 – Viale della Liberazione, tunnel giardini porta nuova, via Sturzo, via Ferrari, via Nono, piazza Coriolano chiusi dalle 8.10 alle 10.30

Tratto 3 – Via Messina, via principe Eugenio, via Caracciolo, via Mac Mahon, controviale via Monte ceneri, sottoposto viale Monte ceneri chiusi dalle 8.10 alle 11

Tratto 4 – Via castellino da castello, via Ardissone, via dei Pioppi, via Giampietrino, via degli Alianti chiusi dalle 8.30 alle 11.30

Arrivo – Via la Masa, chiusa dalle 8.15 alle 18.

I mezzi Atm deviati oggi a Milano

Deviazioni anche per i mezzi pubblici di Atm, con tram e autobus che saranno costretti a cambiare percorso. Questo il piano studiato da Atm:

Tram 1. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Roserio e Tunisia. Da qui devia fino a Ortica. Non percorre il tratto Tunisia-Greco. In servizio bus tra Centrale e largo San Valentino.

Tram 2. Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Negrelli e Arena. Da qui devia fino a Cenisio. Non percorre la tratta Lega Lombarda-Bausan. È possibile usare M5 tra Cenisio e Zara più filobus 92 fino a Bausan.

Tram 4. Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Parco Nord-Maciachini e piazza Castello-Lega Lombarda. Non percorre la tratta Maciachini-Lega Lombarda. È possibile usare M3 più M2 tra Maciachini e Moscova, cambiando a Centrale.

Tram 5. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Ospedale Maggiore e Centrale. Non percorre il tratto Centrale-Ortica. È possibile andare in viale Tunisia e prendete il tram 1 che devia fino a Ortica.

Tram 9. Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra Porta Genova e Monte Santo. Da qui devia fino a Garibaldi. Non fa servizio tra Monte Santo e Centrale. È possibile usare M3 tra Repubblica e Centrale.

Tram 10. Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra 24 Maggio e Monte Santo. Non percorre il tratto Monte Santo-Lunigiana. È possibile usare M3 tra Repubblica e Centrale più tram 5 tra Centrale e Lunigiana.

Tram 19. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Non percorre la tratta piazza Ascoli-Lambrate. È possibile usare tram 1 tra piazza Ascoli e via Amadeo più bus 45 fino a Lambrate.

Tram 33. Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra piazza Ascoli e Farini/Ferrari. Non percorre le tratte:

Rimembranze di Lambrate-piazza Ascoli. Usate tram 1 tra piazza Ascoli e via Amadeo + bus 45 tra Murani e Lambrate.

Farini/Ferrari-Lagosta. Usate M5 tra Garibaldi e Isola (Lagosta).

Bus 43. Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra piazza Firenze-piazzale Principessa Clotilde e tra Rimembranze di Greco-Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.

Bus 60. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra largo Augusto-piazza Novelli e tra Zara-Plinio/Abruzzi. Salta le fermate Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61. Dalle 8 alle 10. Solo verso piazza Napoli devia e salta le fermate in viale dei Mille e via Juvara. Percorre via Verrocchio e via Modena.

Bus 62. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Teodosio-Piola e Porta Romana-via Vanvitelli/Juvara. Non percorre la tratta viale Romagna-via Pascoli.

Bus 70. Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Cimitero Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara. Non percorre la tratta Maciachini-Ceresio. È possibile usare M5 tra Zara e Monumentale.

Bus 78. Dalle 8:20 alle 10:40. Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio-Govone.

Filobus 90/91. Dalle 8 alle 10. Fanno servizio tra Lotto-Piola e tra Rio De Janeiro-Isonzo. Non percorrono il tratto di viale Romagna tra Piola e largo Rio De Janeiro.

Filobus 92. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e viale Piceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Filobus 93. Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Peroni, piazza Bottini.