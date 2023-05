Milano: aggressioni, rapine, minorenni. Quarto Oggiaro , minorenni aggrediscono e rapinano del telefono un 49enne

Venerdì notte, intorno alle 2.20, la polizia ha arrestato per rapina un 17enne egiziano con precedenti e denunciato un connazionale 16enne per lo stesso reato. Poco prima, i due minori avevano aggredito a spintoni un 49enne italiano, in via Val Trompia, zona Quarto Oggiaro, per rubargli il cellulare. Gli agenti li hanno fermati non molto lontano dal luogo della rapina, con ancora il telefono in mano.



Piazzale Lotto, in sei lo aggrediscono e rapinano alla fermata della 90

-Venerdì, intorno all’1.40, un 32enne marocchino, appena sceso dalla filobus 90 in piazzale Lotto, è stato accerchiato da sei individui che l’hanno spintonato e preso a calci e pugni per rubargli il portafogli con dentro 800 euro in contanti. L’uomo, che non ha fornito alcuna descrizione dei suoi aggressori, lamentava dolori al volto ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli.

Via Cefalù, ruba in discount e morde addetto sicurezza: arrestato 44enne

– Venerdì sera, intorno alle 19.00, la polizia ha arrestato per tentata rapina un rumeno di 44 anni, con precedenti. Poco prima l’uomo aveva rubato confezioni di carne per un valore di 30 euro, a un discount di via Cefalù, zona Bonola, ed era stato fermato da uno degli addetti alla sicurezza, un 58enne senegalese, dal quale ha tentato di liberarsi a suon di spintoni, arrivando a mordergli la mano sinistra. In soccorso del collega è arrivato un secondo addetto che è riuscito a fermarlo fino all’arrivo degli agenti.

(f0nte mianes)