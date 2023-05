Il Presidente Mattarella martedì sarà nelle zone alluvionate – Migliora la situazione a Conselice, ma si temono le infezioni

Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l’incontro a Faenza con i sindaci.

A Conselice in pochi lasciano le case La situazione nella zona resta difficile, ma in lento miglioramento. A Conselice, nel Ravennate, uno dei comuni più colpiti restano diverse le abitazioni ancora sott’acqua e nonostante l’ordinanza firmata venerdì dal sindaco, che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie case per motivi igienico sanitari, le uscite proseguono a rilento. Nella cittadina il deflusso va avanti ma resta sempre il tema delle case che sono ancora sott’acqua e, per questo, è opportuno che chi si trova ancora con dell’acqua nel proprio immobile, anche per pochi centimetri, lasci l’abitazione perché le condizioni igieniche non sono buone e si temono infezioni.

Sul versante sanitario non ci sono epidemie in atto ma più l’acqua ristagna, più il rischio aumenta anche perché a Conselice sta facendo molto caldo e ci sono già molte zanzare. Quanto ai tempi di una asciugatura totale della fascia abitata, si parlava, negli ultimi giorni, di una settimana come ipotesi peggiore. Ma tutto è in divenire: dal Consorzio di bonifica, con un sistema di canali e di pompe che portano via l’acqua, stanno continuando a calibrare e fare tentativi e, se si sbloccano alcuni canali che sino a ora sono risultati infangati o chiusi, la previsione potrebbe anche migliorare.

Ministro Calderone: 900 milioni per 400mila lavoratori

I lavoratori che vivono e lavorano nelle aree colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna potranno beneficiare di ammortizzatori sociali per 900 milioni di euro. Ad annunciare la misura, che riguarda circa 400mila persone, sono stati il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. Da una prima stima, ha spiegato il ministro Calderone, dovrebbero essere interessati dal provvedimento circa “100 mila lavoratori autonomi”. “Se guardiamo a tutte le filiere sono potenzialmente interessati altri 300 mila lavoratori dipendenti”, ha aggiunto l’assessore Colla.