Ennesimo caso di violenza sessuale a Milano.

Una designer 27enne americana ha denunciato di essere stata aggredita e stuprata in un parco. La giovane, portata in clinica alla Mangiagalli per accertamenti, si è allontanata prima di essere visitata e si è resa irreperibile. La polizia la sta cercando. La ragazza, attorno alle 18 di venerdì, è stata vista uscire a piedi scalzi e barcollante dal parco Trenno. Un passante l’ha avvicinata per chiederle se fosse tutto a posto, e la 27enne ha spiegato di stare male e di essere stata aggredita. Arrivata una pattuglia della polizia locale è scoppiata a piangere: “Sono stata violentata lì nel parchetto da uno sconosciuto”.

Era in stato confusionale

La giovane, quando è stata trovata, e poi ancora quando è stata ascoltata in clinica, era in stato quasi confusionale. Ed essendosi allontanata gli agenti temono che possa avere bisogno di assistenza.

Manca anche la formalizzazione della denuncia

Dal punto di vista giudiziario, il fatto che si sia allontanata prima della visita non permette di basarsi su elementi certi in merito all’allarme che la ragazza ha lanciato. Manca anche la formalizzazione della denuncia.

Non ha saputo spiegare bene cosa è successo

Nei momenti in cui si è presentata in strada, visibilmente sconvolta, e anche successivamente con i soccorritori, pare che la 27enne non sia stata in grado di spiegare bene cosa sia successo. Gli investigatori stanno recuperando i filmati delle telecamere e sentendo gli abituali frequentatori della zona per cercare riscontri.