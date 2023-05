Smog, Fontana: Sala spieghi perché sbaglierei, noi stiamo lavorando bene

“Sala dovrebbe motivare il suo dissenso. Noi i nostri compiti li stiamo facendo e li stiamo facendo bene, se è vero come è vero che a livello di immissioni siamo a un terzo rispetto ai limiti europei. Quindi mi sembra di poter dire che il lavoro lo stiamo facendo bene. Se esiste una situazione geomorfologica sfavorevole, non possiamo farcene carico e responsabilità: il Padre Eterno ha fatto questa scelta. Quello che chiediamo è che ci vengano incontro per trovare delle soluzioni che ci consentano questo ricircolo dell’aria perché le contestazioni non ci vengono fatte sulla quantità di immissioni, ma sul fatto che in certe centraline si verificano più giorni di sforamento dei limiti di quanto stabilito. Ci trovino delle soluzioni, noi siamo pronti a tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine della presentazione dei nuovi spazi della Fondazione Renato Piatti per gli affetti da sindrome dello spettro autistico, in merito alla questione della revisione della norma UE sulla qualità dell’aria su cui ieri si era espresso anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala che aveva giudicato sbagliate le affermazioni di Fontana aggiungendo che il governatore ‘buttava la palla in avanti’.

“Credo che si debba valutare innanzitutto qual è il senso di una norma: la direttiva che è stata presa in Europa è impedire che l’Europa inquini di più, e noi lo stiamo rispettando. Non è che se uno vive in un’isola ventosa può permettersi di immettere nell’atmosfera qualunque sostanza in quantità perché tanto il vento pulisce tutto: il senso della norma è quello. Quindi, credo che le conseguenze sarebbero talmente gravi e drammatiche che si debba avere la serietà di affrontare il problema non ideologicamente come stanno facendo in Europa, ma con razionalità. Mi sembra che noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto”, ha aggiunto Fontana.