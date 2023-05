Putin accetta la missione di pace del Vaticano e si rende disponibile al dialogo

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca al dialogo sull’Ucraina nel corso di un colloquio con l’omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva: è quanto si legge in un comunicato diffuso dal Cremlino. Secondo quanto affermato da Putin, la via diplomatica “è ancora bloccata da Kiev e dai suoi sponsor occidentali”; Lula da parte sua si è detto disposto a condurre un dialgoo con Russia e Ucraina per una soluzione pacifica della crisi. “Siamo lieti che ci sia una disponibilità da parte di Mosca di ricevere l’incaricato del Papa, ma questo non cambia nulla riguardo alla sostanza della visita del card Zuppi a Mosca”. A dichiararlo il segretario di stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine della presentazione di un libro nella sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede a Roma.

La missione vaticana, ha chiarito il Porporato, “rimane quella che è già stata annunciata dalla Santa Sede. Ci sarà una missione di pace affidata dal papa al card. Zuppi che dovrà cercare soprattutto di favorire un clima ed una ambiente che possano portare a percorsi di pace”. Riguardo alle parole dette dal Papa in una intervista televisiva, circa lo scarso interesse di Kiev ad una mediazione, il card. Parolin ha risposto: “nel senso della mediazione, da quanto si legge, ed è stato anche affermato, Kiev non sarebbe disposta ad una mediazione in senso stretto. Ma la missione vaticana- ha chiarito – ha uno scopo non immediato di mediazione ma di creare un clima, aiutare cioè ad andare verso una soluzione di pace. Gli interlocutori sono Mosca e Kiev per il momento. Poi vedremo”. Circa i tempi della visita, Parolin ha chiarito: “é presto per dirlo. Stiamo ragionando sulle date. Da parte delle due capitali non ci sono problemi, comunque “.