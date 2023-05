Dal 5 all’11 giugno “Fringemi Festival 2023- 5a edizione” Il festival che porta il teatro dove non c’è!

Il FringeMI Festival, rassegna diffusa di spettacolo dal vivo, si terrà dal 5 all’11 giugno 2023. La rassegna, organizzata da Bardha Mimòs è giunta alla sua quinta edizione e si svolgerà in 11 quartieri della città di Milano con 50 location per 150 spettacoli.

Dopo l’inaugurazione del 5 giugno presso mosso – una presentazione del festival, seguita da un’incursione danzata di Plas(m)on Group e dj set di Sunday Lapolees – i 150 eventi animeranno tutta la città, dal 6 all’11 giugno.

Gli spettacoli saranno infatti disseminati in luoghi non strettamente teatrali: bar, locali, parchi, un hotel di lusso, un paio di ostelli, perfino un negozio di moto, una galleria d’arte contemporanea, una libreria, una biblioteca, diverse cascine e un ex opificio. Eventi per tutti i gusti: prosa, stand up e musica nei locali, ma anche spettacoli per famiglie, presentazioni di libri, workshop e molti spettacoli itineranti per andare alla scoperta degli angoli più nascosti di Milano.

PORTARE IL TEATRO IN LUOGHI NON CONVENZIONALI

FringeMI Festival quest’anno coinvolge undici quartieri. A NoLo, in cui il festival è ormai un appuntamento fisso dal 2019, si terrà nei locali della movida come il GhePensiMI di Piazza Morbegno, l’affascinante Tranvai, un vero e proprio tram ATM trasformato in bar, ma anche locali meno noti, come il ristorante Dulcis in fundo e il giardino “segreto” di ArteMadia. il Parco Trotter, un hotel di lusso (Ramada Plaza Hotel) di cui verranno invasi perfino i parcheggi, il nuovo spazio rigenerato OUT presso il Mercato Comunale di Viale Monza e perfino un negozio di biciclette e moto (Rivolta Motociclette).

Vicino a NoLo c’è il quartiere Martesana, in cui il Fringe arriva nello storico ma rinnovato Ligera su via Padova, e presso Radici, localino pugliese di nuova apertura sulle rive del naviglio, e il più centrale quartiere Benedetto Marcello, tra la Stazione Centrale e Corso Buenos Aires, che ospiterà i suoi spettacoli presso Materia Coworking, l’Ostello Bello e il CDEC, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.

Cistà è un acronimo che riunisce i quartieri di Città Studi e Acquabella, qui gli spettacoli verranno ospitati anche quest’anno in un luogo affascinante come l’Archivio Negroni, un ex opificio, oltre che in noti locali della zona. A Calvairate il centro del Fringe sarà il Madama Hostel, un ostello e bistrot dallo stile internazionale. Ma ci saranno spettacoli anche al Mercato Agricolo di Porta Romana e nel cortile delle case popolari di via del Turchino.

Giardini, parchi, cortili: è affascinante l’incursione della natura in città ed è bello che sia protagonista degli eventi del Fringe. Il Parco Trotter a NoLo, il campo Zelasco a Cistà, ma anchecascine recuperate e dedicate alla cultura, al sociale e agli eventi: Cascinet nel quartiere Ortica, Cascina Biblioteca vicino a Parco Lambro, Cascina Martesana di fronte all’omonimo naviglio e il Nuovo Armenia a Dergano. A Dergano gli spazi interessanti non mancano e sono tanti a far parte della famiglia del Fringe: il Rob de Matt, locale che coniuga cucina e attenzione al sociale, Sfera, un luogo di inclusione che propone corsi e attività, Scamamù – libri, giochi e spazio, libreria indipendente di nuova apertura.

A Villapizzone si arriva con il passante ferroviario e per vedere gli spettacoli non serve risalire in superficie: c’è Spazio Polline da poco inaugurato nel sottopassaggio. A Baggio il Fringe è molto atteso e animerà la biblioteca e il suo bellissimo parco pieno di scoiattoli oltre che locali e cortili. I ragazzi e le ragazze, chi studia e chi insegna, sono nel cuore del Fringe quindi ci fa particolarmente piacere aprire la programmazione al teatrino della Scuola Mohole (Parco Lambro Fringe) e agli spazi della Scuola di infanzia Cova (Cistà Fringe).

Per concludere, il FringeMI Festival torna presso la sede di Fondazione AEM, una storica sottostazione elettrica situata nel cuore di piazza Po, parte attiva nella promozione dello sviluppo sociale e culturale del quartiere. Nello stesso quartiere troviamo un nuovo spazio, SOL, Side of Lorenteggio, luogo aperto dove circolano idee e progetti, sede di un collettivo di realtà indipendenti (Jungle, Cookies, Babooth e OFF Media) e centro di attivazione culturale.

INFO

FringeMI Festival

MILANO – dal 5 all’11 giugno 2023 – luoghi vari

info@fringemi.com

www.fringemi.com