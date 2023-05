Stadio, 29 maggio comitato referendum San Siro incontra garanti Comune

Lunedì 29 maggio, alle 16.30 una delegazione del Comitato Referendum X San Siro, Anna Camposampiero e Andrea Bonessa, accompagnati dall’Avvocata Veronica Dini, incontrerà il Comitato dei Garanti del Comune di Milano. Lo fa sapere lo stesso comitato che spiega: “È la prima convocazione dopo l’ordinanza del Giudice che ha rimesso in pista i referendum da noi proposti: (ricordiamo) uno abrogativo che in sostanza chiede di non considerare di interesse pubblico la costruzione di un nuovo stadio e uno propositivo con una serie di proposte di modalità di intervento e consultazione della cittadinanza a fronte di un tema di tale rilievo, prendendo in considerazione anche la ristrutturazione del Meazza. A quasi un anno dallo stop forzoso, ripartiamo! E di cose ne sono successe intanto, ma sempre nelle “segrete stanze” e negli incontri riservati”. Il comitato invita inoltre a partecipare a un “presidio di sostegno al Comitato Referendum X San Siro e una conferenza stampa che terremo subito all’uscita dall’incontro. Invitiamo quindi tutti i comitati e le esperienze di lotta, a raccontare le proprie battaglie, e la nostra e la loro voglia non solo di essere ascoltati, ma di invertire la rotta sul modo di governare la nostra città e cominciare a fare davvero l’interesse pubblico, nel presidio di attesa”, si legge.

