Boccalini (Taxiblu) a Milano non solo furti, sempre più auto ‘cannibalizzate’

“Che in una grande città come questa il furto dell’auto possa essere una spiacevole “sorpresa” non sarà certo una novità. Quel che sempre più recentemente capita di constatare girando tra strade e parcheggi, dai più centrali alle immediate periferie, è un crescente numero di auto praticamente cannibalizzate, come si suol dire, in parte se non del tutto. Da chi non si trova più le ruote e i fanali a quelli che si trovano ad aprire lo sportello e a non ritrovarsi più volante, interni e impianto multimediale”. Così Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano..

“Se si fa un giro per la città non è raro imbattersi in situazioni del genere o anche peggiori dove a rimanere talvolta è sostanzialmente solo il telaio. È un “fenomeno” che pare in crescita e che certo preoccupa noi come i tanti cittadini che in strada il proprio mezzo ce lo devono lasciare, anche per poche ore. Dato che da quel che si dice sarebbe opera spesso di “bande” specializzate capaci in pochi minuti di smontare praticamente mezza macchina sul posto, in barba ad antifurti e telecamere”, conclude.