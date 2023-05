Scala, nuovo sito web con grafica rinnovata e spazio per valorizzare artisti

Il Teatro alla Scala ha un nuovo sito web istituzionale. A partire da oggi, 25 maggio, cliccando su www.teatroallascala.org si accede a “un ambiente digitale più chiaro e più ricco, che costituisce un decisivo passo avanti nella costruzione di un’immagine coordinata del Teatro e soprattutto nell’integrazione degli strumenti di comunicazione istituzionale”, si legge nel comunicato. La Stagione 2023/2024 del Teatro sarà pubblicata sul nuovo sito il 29 maggio dopo la Conferenza stampa di presentazione della Stagione, che sarà trasmessa in diretta sui social media del Teatro. Il nuovo sito, realizzato dalla Web Agency Engitel SpA insieme all’Ufficio Web e social media del Teatro, giunge a completare un processo di rinnovamento della comunicazione scaligera i cui passi salienti sono stati il rinnovamento della grafica, il rilancio della Rivista e soprattutto la creazione della piattaforma streaming LaScalaTv. Nello stesso tempo il Teatro ha rinnovato il sistema di biglietteria. Obiettivi del nuovo sito sono una maggiore usabilità e chiarezza delle informazioni, in particolare su mobile, la semplificazione del processo di acquisto di biglietti e abbonamenti, la valorizzazione degli artisti sia ospiti sia stabili e l’integrazione con gli altri strumenti nella creazione di una strategia di comunicazione omnicanale che non si limiti all’esperienza digitale ma coinvolga tutti i centri di produzione dei contenuti uniformandone i linguaggi. La grafica del nuovo sito è stata realizzata da Engitel secondo le linee guida della nuova immagine scaligera disegnate dallo studio Tomo Tomo e già applicate, direttamente o indirettamente, ai programmi di sala e brochure, alla Rivista del Teatro e ai manifesti ma anche ai social media (in particolare a post e story su Instagram) e alla piattaforma LaScalaTv. Al coordinamento dell’immagine corrisponde l’integrazione dei contenuti: la visibilità de LaScalaTv sarà enfatizzata sia nella collocazione del link alla piattaforma sia con pulsanti di acquisto degli streaming sulle pagine degli spettacoli. Un’autentica svolta investe LaScala – Rivista del Teatro, che a partire dal numero di giugno affiancherà alla versione cartacea un’edizione digitale sul sito con una selezione di articoli in italiano e inglese, indicizzati singolarmente sui motori di ricerca. I numeri passati resteranno disponibili sul sito nella versione completa in italiano. Visibilità anche per le ricerche nell’Archivio Storico Artistico, già presenti nel sito, che verranno presentate in modo più immediato, mentre è in corso l’inserimento della parte storica finora dalla fondazione alla creazione dell’Ente Autonomo.

A partire dall’estate anche il sito esterno del Museo Teatrale alla Scala sarà rinnovato e messo in dialogo con le altre sezioni. Un’attenzione particolare è riservata alla visibilità degli artisti: nelle pagine dedicate a ogni spettacolo della nuova Stagione verranno inserite foto e biografie degli artisti coinvolti insieme all’indicazione di eventuali altri spettacoli della Stagione in cui sarà possibile vederli e ascoltarli. Anche gli artisti interni, appartenenti a Orchestra, Coro e Ballo, saranno via via evidenziati con immagini e brevi biografie. Per quanto riguarda l’esperienza di navigazione, il sito è orientato a una maggiore dinamicità, che ottimizza l’interazione con l’utente per offrire a ciascuno condizioni di utilizzo ideali, da qualsiasi dispositivo. Al completamento di tutti gli sviluppi tecnici in corso (previsti per l’autunno 2023), si arricchirà l’area riservata utente con più informazioni e approfondimenti sui propri spettacoli e sulle iniziative collaterali del Teatro (incontri gratuiti, prenotazioni ai bar, offerte speciali, streaming, ecc.). Infine, il processo di acquisto di biglietti e abbonamenti sarà reso più rapido e facile aumentando l’integrazione con la piattaforma di vendita di Vivaticket. In particolare, la mappa interattiva della sala sarà visibile nella pagina dei singoli spettacoli: aprendola il visitatore avrà immediatamente la panoramica dei posti disponibili. Il processo di creazione del nuovo ambiente digitale del Teatro non si ferma: in occasione della prossima Stagione sarà disponibile la nuova app per acquistare servizi e ottenere informazioni in tempo reale.