I RACCONTI di CAPITAN U 1947: “Signor Sindaco di Milano, perché ha negato i wc ai senza tetto ma ha donato le panchine azzurre ai migranti?”

I RACCONTI DI CAPITAN U 1947

(alias Umberto Napolitano)

Come il presidente dell’Emilia e Romagna anche il Sindaco Sala ha molte idee stravaganti come ad esempio la bella rete di piste ciclabili voluta da entrambi ma con risultati non eclatanti ottenuti: mentre quella di Bonaccini è durata poco venendo spazzata via dalla piena facilitata a quanto dicono dal disboscamento selvaggio effettuato per crearla a discapito delle esigenze del territorio, quella di Milano invece ha creato seri disagi ai cittadini per il traffico a rilento e relativo eccesso di emissione di gas di scarico, continui incidenti con bicilette e monopattini asfaltati, commercianti imbufaliti perché eliminando tutti i posteggi il loro fatturato è vorticosamente crollato, e, tutto ciò con quale risultato? Nullo, se in una recente notizia è stato affermato che Milano è la terza città più inquinata del mondo… incredibile, mi manca l’aria solo a raccontarlo! Certo il Sindaco di una città così grande come Milano ha una scrivania colma di problematiche tipo il far west intorno alla Stazione Centrale tra stupri, borseggi e spaccio di droga nell’indifferenza totale, le case popolari occupate in gran parte dai clandestini, e, per non farsi mancare nulla, un’ultima grana fresca fresca: un trans con problemi psichici che tampina dei bambini fuori dalla scuola, intervengono i Vigili e il trans li scazzotta, quelli lo fermano in modo poco amichevole e il sindaco che fa?… Ordina un’inchiesta sui vigili troppo rudi. Insomma, rispetto per tutti tranne che per i cittadini costretti a subire senza che nessuno li difenda. Ma lei per chi tifa, per chi delinque o chi subisce?

Per togliere ogni dubbio il signor Sindaco di Milano inaugura panchine azzurre, un dono ai migranti invitandoli a venire in Italia perché è un loro diritto, nobile iniziativa ideologica ma che nella realtà lascia tutti insoddisfatti: i migranti, abbandonati a sé stessi in mezzo ad una strada a delinquere per sopravvivere ed i cittadini, costretti a subire per pagare la loro sopravvivenza… “cosa da mangiarsi le…” lasciamo perdere!

E così, girando in bici fino alla Stazione Centrale, stanco, accaldato, per tanto smog e acetilene ingoiati, rimpiangendo la mia Liguria che avevo momentaneamente abbandonato, ho visto una bella panchina azzurra libera e lì mi sono seduto per cercare ristoro e riposare le membra. Ma era una panchina speciale con una bella targa in vista che avvertiva che detta panchina era dedicata ai migranti, come sui tram i posti a sedere per i disabili. Magari poco prima era servita a qualche malintenzionato per riposarsi dopo aver menato un poveretto che si rifiutava di dargli il suo cellulare, ma ero troppo stanco per farmi troppe menate e, rischiando magari una multa, guardandomi intorno ho tirato fuori il “mio” cellulare e ho dato un occhiata ad un giornale on line, soffermandomi su un’immagine che attirando la mia attenzione mi aveva rilassato scaturendo un tenue sorriso sotto i miei baffoni da Capitano incallito ma dal cuore tenerone: “L’associazione Pro Tetto stava accompagnando alcuni suoi assistiti in udienza da Papa Francesco”

Ed ho pensato in quel momento alle disuguaglianze in una Metropoli come Milano fra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Poi ci sono i cittadini di serie C, quelli che spesso solo con la loro presenza creano imbarazzo, e, mi spiace dirlo, perfino fastidio: se fossero invisibili sarebbe il massimo, ma ci sono e sono i più colpiti nei momenti di emergenza. Basta tornare indietro, ai tempi del covid, per rammentarvi che in quel periodo stavamo tutti barricati nelle nostre case, ma non proprio tutti: i senza tetto non avevano casa e dormivano nei loro giacigli all’aperto, con i bar tutti chiusi, nessun bagno chimico messo a loro disposizione e costretti ai bisogni naturali in condizioni animalesche, non degne di una grande città e di una società evoluta. Fernando Barone, presidente della Pro Tetto, associazione che da anni si occupa della loro assistenza, ha provato con tutte le sue forze a elemosinare a Sala almeno un cesso chimico da mettere a disposizione nella zona San Babila … tutto inutile, finché si è incazzato e ha dato via ad una protesta silenziosa ed eclatante, un water mobile con lui seduto sopra e spostato nei vari punti nevralgici della città, perfino davanti a Palazzo Marino.

Caro Sindaco di Milano, lei regala panchine ai migranti per ricordare i loro diritti a venire in Italia e si dimentica dei diritti di chi è già in Italia e forse sta peggio di loro, ma che non dà fastidio, se ne sta in un angolo, in un giaciglio di cartone, che non chiede nulla se non un semplice Wc chimico da usare quando i bar sono chiusi … Lei non li ha voluti nemmeno incontrare una volta, mentre magari il Papa li ha abbracciati con amore come necessita ogni tanto chi è debole; basta un po’ di attenzione, un gesto, una parola di conforto per sentirsi meno soli. Nel mio piccolo cerco di essere un po’ più umano e quando passo da Milano faccio un salto in San Babila, in via San Pietro all’Orto e contribuisco a distribuire loro qualche pasto caldo e qualche abbraccio insieme a Fernando Barone e allo staff dell’associazione Pro Tetto. Ho dedicato una canzone a questi Angeli, “Gli Angeli di via San Pietro all’Orto” che signor Sindaco, se trovasse cinque minuti per ascoltarla e vederne le immagini, forse potrebbe rendersi conto che ci sono modi differenti per accogliere e sostenere anche chi migra in Italia in cerca di fortuna e che nell’attesa non delinque ma si affida alla generosità di chi lo possa considerare un individuo vivente e pensante e non un essere invisibile. Vedrà uomini che dopo essersi separati dalla moglie non sono stati tutelati ed hanno perso tutto, vedrà ragazze che hanno attraversato il mare ma non hanno trovato ciò che loro avevano promesso, ma sfruttamento con lavori faticosi e malpagati ma che finiti questi si sono rifiutate di prostituirsi e … tanto altro ancora.

Caro Sindaco, per non essere imparziale ho scritto anche una canzone a lei dedicata, “Signor Sindaco Di Milano”, che presto le presenterò offrendole dal più profondo del mio cuore solo qualche riflessione in più. E con questa promessa, e non minaccia, a chi mi segue do appuntamento al prossimo racconto di Capitan U 1947.

