Duomo, dal primo giugno torna apertura serale terrazze con musica

Anche per il 2023 visto il successo registrato lo scorso anno, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano inaugura l’inizio dell’estate con un ricco calendario di eventi e di visite guidate sulle Terrazze della Cattedrale. Dal primo giugno al 31 agosto 2023, tutti i giovedì (ad eccezione dell’8 giugno) i visitatori avranno l’opportunità di godere in orario serale del maestoso spettacolo delle centotrentacinque guglie e delle numerose statue che popolano le pareti del Duomo. I visitatori potranno accedere alle Terrazze della Cattedrale in ascensore (a partire da € 15,00 intero / € 7,50 ridotto), fino alle ore 22.00 (con ultima salita prevista alle ore 20.40). Per l’occasione anche la Biglietteria 3 – Gruppi Duomo Info Point (Piazza del Duomo, in facciata, lato destro) resterà aperta fino alle ore 20.30. Uno speciale accompagnamento musicale dal vivo che, a partire dalle ore 20.30 circa, allieterà la visita di tutti i presenti tra le guglie della Cattedrale. Si inizia giovedì primo giugno con il clarinetto di Sergio del Mastro e l’oboe di Omar Zoboli. Tutti i programmi delle singole serate sono disponibili su duomomilano.it in prossimità degli eventi.

