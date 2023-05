Lavoro: Treni Italo, nuove assunzioni di diplomati e laureati

L’azienda è alla ricerca di Hostess e Steward in Italia

Nuove assunzioni saranno effettuate da Italo Treni, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità, che riguarderanno soprattutto Hostess e Steward in possesso di diploma e/o di laurea, con buone capacità comunicative e di problem solving, autonomia, dinamismo, sorriso ed empatia relazionale, orgoglio nel servizio e attenzione all’ordine, i quali dovranno svolgere le mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, rappresentare nello stile e nei comportamenti il brand e i valori dell’azienda, offrire assistenza ai clienti e instaurare con loro un buon rapporto di fiducia, gestire il processo di informazione e il servizio catering a bordo treno e curare il decoro e il riordino degli ambienti. Le altre assunzioni riguarderanno: Responsabili Ufficio Acquisti, i quali dovranno sviluppare, aggiornare e monitorare il piano di approvvigionamento, valutare e prevedere gli scenari di evoluzione dei costi di beni e servizi, garantire attività di ricerche di mercato, negoziazione e acquisto correlate, definire le procedure e le istruzioni operative relative al processo acquisti; Addetti Tesoreria, che dovranno assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti, predisporre il rendiconto finanziario, curare il reperimento delle informazioni di tesoreria, relazionarsi con gli istituti di credito e monitorare i movimenti bancari sui conti correnti delle società; Controller, i quali dovranno supportare i processi gestionali previsionali, monitorare i costi e gli investimenti aziendali, supportare la predisposizione delle procedure operative gestionali e occuparsi della manutenzione del modello di controllo gestionale e della contabilità analitica. Italo con la sua flotta composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità, offre viaggi ricchi di esperienze di intrattenimento e servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore.

