ANDREINA I COLORI DELLA SICILIA

Ieri a Milano nella prestigiosa location di Via Spiga 1, ospitati da Spazio Spiga, è stato presentato Il brand Prét-à-couture ANDREINA, che continuerà la vendita sino a domani sera.

La collezione “primavera estate 2023” è stata totalmente ideata e realizzata in Sicilia, dalla appunto emergente, ma super talentuosa stilista Andreina Di Maio (nella foto Andreina con Barbara Mazzali assessora al Turismo, Marketing e Moda della Lombardia).

Palermitana d’origine, ANDREINA ha voluto arricchire il guardaroba di tutte le donne con capi veloci, ma entusiasmanti nelle forme, nei colori e nella classe con decori e geometrie che riportano la mente alla sua amata isola.

La ricercatezza dei tagli “MADE IN SICILY” e in particolare la freschezza dei tessuti rende così la vestibilità quotidiana un’emozione da non poter perdere!

Le linee morbide e sartoriali sono ricche di dettagli e accostamenti cromatici e sofisticati facendo diventare UNICA la collezione ”Primavera Estate 2023” della bella e giovane stilista ANDREINA.

I Tessuti utilizzati sia naturalmente che grezzi come il cotone e la pelle contrastano con la delicatezza e la fluidità delle sete e dei tulle.

ANDREINA, è la scelta di un lusso sostenibile e semplicità come sinonimo di eleganza, con un gusto d’oltre tempo senza dover a tutti costi seguire la moda ma potendola interpretare, in modalità “FAST FASHION”.

La sede operativa è a Inveruno, Lombardia.

www.andreinad.it

Andreina Di Maio: La designer Andreina Di Maio nasce a Palermo nel novembre del ’78; oltre a lavorare nel settore moda è un’appassionata globetrotter e grazie ai numerosi viaggi ha arricchito la sua parte creativa riuscendo a esprimere al meglio il suo stile. Ha lavorato per enti culturali, ha partecipato a importanti eventi fieristici e mostre di moda d’epoca orientale.

Dall’incontro con l’artista Nicola Pucci è nata l’idea di un etichetta come Opera d’Arte: presentata all’ultima edizione di Pitti Uomo, l’etichetta dipinto è stata realizzata in poliestere con fibre riciclate e tecnologia digicolor.

Veronica Meroni