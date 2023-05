Mille euro in premio alla band più votata. Vince un complesso di Vimodrone al Festival dei Musicisti Emergenti alla Barona (video)

di Claudio Berrnieri

Un locale strapieno fino alle due di notte e una giuria di deejay, cantautori e manager musicisti che ha premiato l’evoluzione, la ricerca, la proposta di un giovanissimo complesso di Vimodrone, i Veemo, che ricorda un poco i Måneskin agli inizi della carriera (ma senza un look stravagante e con tanta sostanza nella musica) .. Un flash: Francesca, la giovane batterista, che non crede ai suoi occhi quando Lorenzo Lorenzelli, il creatore di questo “contest” , le consegna il premio: mille euro in contanti. Francesca si commuove, e abbraccia gli altri della band. Si abbracciano poi tutti insieme, e Siprha, la cantante presentatrice della rassegna, li rassicura..

Ecco i vincitori: Davide Vitali, voce e basso; Alessandro Conte: basso, tastiera e chitarra; Ettore Alampi, chitarre e basso; Francesca Lapris: batteria e Giulius Aquino, chitarra solista.

Ma poi, ecco anche 8 straordinarie band giunte alla finalissima che con le loro proposte hanno ricordato che Milano è la capitale della musica italiana, ieri come oggi. Un “contest” che ha avuto poco del concorso e molto del festival della buona musica, e ha radunato tanti appassionati alla Barona, e lì, al Barrio’s, il confine tra professionalità e culto “laico” della buona musica è saltato. Solo artisti, sul palco. Conduce il contest Lorenzo Lorenzelli con la cantante Siphra, madrina della lunga nottata. Soddisfatto il cantautore Nando Uggeri, che presidiava la colta giuria. Saranno famosi, i Veemo? Promettono una esibizione tutta loro, il 31, al Barrio’s..…L’interland milanese si conferma così la fucina della nuova buona musica.