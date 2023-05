Festival della Biodiversità: Insieme per la terra, facciamo pace con la natura

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Parco Nord Milano presenta un’anteprima della diciassettesima edizione del Festival dedicato alla biodiversità

Lunedì 22 maggio, Giornata mondiale della Biodiversità è l’occasione per presentare in anteprima il Festival della Biodiversità promosso da Parco Nord Milano insieme a numerosi partner, quest’anno arrivato alla sua diciassettesima edizione, che si terrà dal 15 al 25 giugno in diversi luoghi della cultura del Parco. Il Comitato scientifico del Festival quest’anno ha scelto un tema sfidante, in accordo con l’Anno Internazionale del Dialogo come Garanzia di Pace proclamato dall’ONU: Insieme per la terra, facciamo pace con la natura. Attraverso i circa 80 eventi in programma, il Festival avrà lo scopo di sensibilizzare i visitatori al concetto di cura e rispetto della terra, valorizzare la biodiversità “invisibile” del suolo e promuovere pratiche che aiutino a far pace con la natura. Alla presenza dei vincitori del Concorso di idee a cui hanno partecipato 35 enti e associazioni da tutta Italia, i membri del Comitato scientifico e del Comitato di Direzione artistica presentano lunedì sera, in Cascina Centro Parco, il ricco palinsesto di appuntamenti fatto di incontri, conferenze, spettacoli di teatro, concerti, camminate rigenerative, passeggiate naturalistiche, laboratori esperienziali, eventi di degustazione consapevole. Tra gli ospiti della serata sarà presente Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente nazionale, che interverrà sul valore della biodiversità in città e dell’importante ruolo dei parchi urbani come Parco Nord Milano.

“ L’Italia ospita oltre 67.000 specie di piante e animali -circa il 43% di quelle presenti in Europa- grazie anche al contributo del sistema nazionale e regionale delle aree protette che rappresentano i “custodi” per eccellenza della biodiversità” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente – “Malgrado gli impegni presi dai Paesi di tutto il mondo, la biodiversità continua ad essere in pericolo e sta diminuendo a un livello senza precedenti. Perdita e frammentazione degli habitat, cambiamenti climatici, sovra sfruttamento delle risorse, introduzione di specie aliene invasive, e inquinamento sono le minacce principali che stanno causando questa perdita e danneggiando al tempo stesso gli ecosistemi naturali. L’Europa ha indicato la rotta con la strategia sulla biodiversità. L’Italia deve dare il suo contributo concreto per raggiungere gli obiettivi europei”.

Il Festival utilizza gli eterogenei linguaggi dall’arte, della musica, del teatro, del movimento corporeo e della divulgazione scientifica per sottolineare come il valore della biodiversità è soprattutto un fattore culturale, che obbliga a ripensare il nostro stile di vita quotidiano e le nostre scelte politiche e sociali. Ci aiutano in queste riflessioni lungo i 10 giorni del festival i numerosi ospiti di eccezione: l’architetto Stefano Boeri, il filosofo Telmo Pievani, il pedologo Giacomo Certini, la musicologa Mariolina Zitta, l’urbanista Paolo Pileri, lo scienziato forestale Giorgio Vacchiano, l’antropologo Roberto Malighetti, il medico Caterina La Porta, l’agronomo Filippo Piacente, l’artista Matteo Atruia, il musicista Piero Pirelli, la chef Marzia Riva, l’agricoltore Andrea Giaccardi, la ceramista Marzia Devoto, il chitarrista Paolo Mari e la designer Elisabetta Donati Conti e numerosi altri protagonisti. Questa edizione vedrà un “pre-festival” dedicato interamente al teatro nel week end precedente, il 9, 10 e 11 giugno in cui viene proposta la nuova versione dello spettacolo itinerante “Il Terzo Passo. Foreste plurali, foreste future in città”…