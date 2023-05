La Bella Gigogin l’è ona canzon patriottica che l’andava de moda ai tempi del Risorgiment Italian. L’aveva compòsta on tal Paolo Giorza, espert de canti piemontes e lombard, musicista e direttor d’orchestra nassuu a Milan in del 1832 e che, dòpo vèss stà anca in Australia, l’è mòrt in degli Stati Uniti in del 1914.

La canzon l’è in dialett piemontes, ma la se capiss benissim. Però el canto l’è pien de doppi sensi e bisogna interpretall. Per la cronaca Gigogin in piemontes l’è el diminutivo de Teresina e la voreva significà l’Italia. El spingin, dal verbo sping, l’è la carrozzina e significa che l’Italia la pòrta a spass la carrozzina con denter l’imperador Napoleone III de Francia cont el qual la doveva celebrà el matrimòni, cioè l’alleanza contra l’Austria e che invece el pareva dormì su la cavezza. “Dàghela avanti un pass” significa decides a fà la guerra a l’Austria. La Lombardia, che l’è malada e che la vœur pù mangià polenta, la simboleggia la vœuja de liberass de l’Austria e la bandiera degli Asburgo la presentava appunto on aquila bicipite su sfond giald, esattament del color de la polenta. El bell l’è che, siccome la canzon l’è in dialett, i Austriaci capiven ona sverza de quell che la voreva dì. Anzi, aveven cominciaa a cantala pròpi lor che ne eren i protagonist! Comunque la canzon l’era diventada inscì importanta che, dopo l’unificazion de l’Italia, s’era propost de falla diventà el noster inno nazional. L’è minga diventada per i doppi sensi. Però l’è diventada in seguit la canzon official di Bersaglier.

La bella Gigogin

E la bella Gigogin. Col tremille-lerillellera

La va a spass col sòspingin

Col tremille-lerillerà

“Di quindici anni facevo all’amore:

Daghela avanti un passo, delizia del mio cuore.

A sedici anni ho preso marito:

Daghela avanti un passo, delizia del mio cuor.

A diecisette mi son spartita:

Daghela avanti un passo, delizia del mio cuor.”

La vén, la vén, la vén a la finestra,

L’è tutta, l’è tutta, l’è tutta inzipriada;

La dìs, la dìs, la dìs che l’è malada:

” Per non, per non, per non mangiar polenta

Bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza.”

Lassàla, lassàla, lassàla maridà.

E la bella Gigogin. Col tremille-lerillellera

La va a spass col sòspingin

Col tremille-lerillerà

