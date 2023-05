I RACCONTI DI CAPITAN U 1947 (alias Umberto Napolitano): Maria Antonietta consigliava brioche al popolo affamato, io agli studenti … mutande di latta!

La chiamata degli studenti, dagli anni 60 in poi, è sempre stata un boom di adesioni e improvvisamente anche in questi giorni, in pieno 2023, le tende si alzano in tutta Italia trasformandosi in accampamenti simili a quelli dei Sioux nel 1862 sul piede di guerra per la rivendicazione dei propri diritti calpestati. E come i Sioux anche gli studenti avranno le loro ragioni, non hanno però un Piccolo Corvo che li guida ma una studentessa che scendendo dal suo attico ha dato il via alla protesta mettendosi in tenda. Ma qualche studente, fuori dal coro, glie lo ha fatto notare: dove erano prima le sinistre? Eccole al Festival di Sanremo del 1981 dove io presentavo la canzone “Mille Volte Ti Amo”

Durante le prove nel pomeriggio prima della serata della mia esibizione “alcuni” giornalisti ascoltando il testo mi criticarono aspramente quasi accusandomi di blasfemia “Ma che vuole questo, come si permette di affrontare certi temi che non gli competono in un periodo per giunta positivo della nostra economia? (sorvolavano però sull’inflazione e un certo disavanzo dei conti con l’estero), etc.” … già, come si permetteva uno che li aveva rifiutati di trattare argomenti di loro competenza? Venni escluso dalla finale ancor prima di cantare, ma la raccolta della Ricordi contenente le canzoni principali di quel festival, della quale facevo parte in quota non solo come autore ma anche come discografico con la mia etichetta indipendente, “Amiamoci”, vendette quasi un milione di copie e “Mille Volte Ti Amo” divenne ugualmente un successo e sui muri cominciarono a sparire le scritte inneggianti all’odio, sostituite da dichiarazioni di amore fra adolescenti: un altro passo avanti della mia rivoluzione attraverso l’amore!

Quindi il consiglio di un diversamente giovane di 76 anni come me alle studentesse in tenda è quello di non rivestire obbligatoriamente le proprie giuste rivendicazioni con i campeggi. E consiglio mutande di latta alle studentesse davanti alle università. Perché ho spesso l’impressione che qualcuno in Europa ci voglia sminuire, retrocedere, in parole povere fottere riempiendoci di limitazioni, di tasse e di gabelle confezionate su misura quasi per annientarci, guardandoci dall’alto in basso e trattandoci pure come dei pezzenti, per cui cornuti e bastonati … … Perché ci stanno provando? Dico alle studentesse in tenda… noi siamo in percentuale i numeri uno al mondo come risparmi depositati nelle nostre banche più solide rispetto ad altre e vorrebbero asciugarci, siamo i numeri uno come proprietari di case e vorrebbero svalutarci, la cucina mediterranea apprezzata e imitata in tutto il mondo e la vorrebbero sminuire o cancellare definitivamente se potessero, possediamo oltre il 50 per cento del patrimonio artistico del pianeta e vorrebbero trafugarcelo, siamo, oltre ad altre tante cose, la terza riserva aurea mondiale e i pezzenti in tenda saremmo noi? Ma ci facciano il piacere!… come diceva il grande Totò.

Con i soldi che abbiamo ricompriamoci il nostro debito, ricompriamoci la nostra dignità, ricompriamoci l’Italia, investiamo di nuovo in Bot. I mutui scenderanno e i giovani potranno comprarsi un appartamento dignitoso e guarderemo noi dall’alto in basso quella parte di Europa radical scic, o meglio radical schif perché poco hanno conservato dell’antico prestigio della vera sinistra, che pretende ora di comandare a casa nostra e decidere per noi tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare… Improponibile, fazioso, comico! Ricompriamoci l’Italia, cari universitari pendolari.

Umberto Napolitano