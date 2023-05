I leader dei Paesi del G7, avvertono che qualsiasi tentativo di “coercizione economica” avrà “conseguenze”.

Si tratta di un messaggio principalmente destinato alla Cina, che tuttavia non viene citata esplicitamente. Pechino è stata però messa in guardia in modo diretto sulle sue “attività di militarizzazione” nella regione dell’Asia-Pacifico. In una dichiarazione congiunta diffusa a vertice ancora in corso, il G7 hanno esortato la Cina “a fare pressioni sulla Russia affinché fermi la sua aggressione militare e ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall’Ucraina“.

“Esprimiamo seria preoccupazione per la coercizione economica e chiediamo a tutti i Paesi di astenersi dal suo uso, che non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l’ordine internazionale” e “in definitiva compromette la sicurezza e la stabilità globali”. Nel testo firmato dai leader si legge ancora: “Ai nostri rispettivi livelli nazionali, utilizzeremo gli strumenti esistenti, ne rivedremo l’efficacia e ne svilupperemo di nuovi, se necessario, per scoraggiare e contrastare l’uso di misure economiche coercitive”.

Biden: “Libereremo per sempre il mondo dalle armi nucleari”

Joe Biden ha promesso di lottare per un mondo libero dalle armi nucleari. “Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di pace”, ha scritto il numero uno della Casa Bianca nel Libro d’Onore del Peace Memorial Museum di Hiroshima, dedicato alle vittime della prima bomba atomica sganciata nel 1945 dagli Stati Uniti. “Insieme continuiamo a fare progressi verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari”.