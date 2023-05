Trivulzio, Bestetti (FdI): bene intervento Regione, ora anche Comune faccia la sua parte

“La delibera approvata in settimana dalla Giunta Regionale in merito all’avvio di una puntuale analisi del bilancio del Pio Albergo Trivulzio è il positivo inizio di un percorso che porterà a rilanciare questa storica istituzione sociosanitaria e a potenziare i servizi offerti ai cittadini”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere Regionale e Comunale di Fratelli d’Italia, che due settimane fa aveva convocato una Commissione a Palazzo Marino proprio per analizzare le criticità e le potenzialità di rilancio del PAT.

“Durante l’audizione nella Commissione Partecipate – spiega Bestetti – la Direzione Generale del Trivulzio aveva evidenziato chiaramente che le attuali entrate provenienti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano sono sensibilmente inferiori alle tariffe che dovrebbero essere applicate, con il risultato che i ricavi caratteristici non sono sufficienti nemmeno a coprire i costi del personale. Da ormai vent’anni, infatti, il Trivulzio è stato costretto a vendere il suo patrimonio immobiliare per chiudere il bilancio, ma è evidente che queste operazioni straordinarie non possono più essere la regola. Accolgo quindi con grande soddisfazione l’avvio di un’analisi dei conti da parte di Regione Lombardia, finalizzata ad individuare le misure più corrette per mettere in sicurezza e rilanciare questa preziosa istituzione milanese. Ora, però, anche il Comune di Milano deve fare la sua parte, allineando ai valori corretti le tariffe che riconosce al Trivulzio per l’accoglienza dei minori e per l’ospitalità dei cittadini nella RSA, che hanno fatto mancare al PAT oltre 6 milioni di euro negli ultimi cinque anni. L’Assessore Bertolè, invece di invocare l’intervento di Regione Lombardia, peraltro già in atto, cominci a fare i compiti a casa del Comune di Milano, perché il Trivulzio non si difende a parole, bensì con i fatti concreti” conclude Bestetti.