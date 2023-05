Frana Lecco: Mit “Inviati tecnici, Salvini in contatto con amministratori locali”

“Le conseguenze del dissesto idrogeologico in provincia di Lecco – tra Lierna e Varenna – sono all’attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini che è in costante contatto con gli amministratori locali.” – ha precisato in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- “C’è stato un parziale crollo della calotta della galleria paramassi, con interessamento anche della linea ferroviaria Lecco-Colico-Sondrio-Tirano. Si tratta di una infrastruttura – la SP 72 – gestita dalla Provincia di Lecco. Il Mit, in un’ottica di buonsenso e totale collaborazione, sta verificando la situazione anche con i propri uffici tecnici. Si ripropone, purtroppo, il tema della sciagurata riforma degli enti locali che hanno mantenuto competenze e personale, ma hanno subito un drastico taglio di finanziamenti, oltre alla cancellazione dell’elezione diretta (dei presidenti delle province, ndr). Il risultato è una drammatica difficoltà a intervenire efficacemente, soprattutto in caso di imprevisti”.

Comazzi: pronti a lavorare con Provincia a messa sicurezza versante

“Come assessorato al Territorio abbiamo già attivato i contatti con la provincia di Lecco e gli uffici territoriali competenti per la messa in sicurezza del versante attraversato dalla strada provinciale 72, dove stamattina (ieri ndr) una frana ha provocato il crollo della volta di una galleria e ha gravemente danneggiato il tunnel ferroviario del Fiumelatte. Restiamo in attesa dei risultati dei sopralluoghi tecnici per valutare gli interventi necessari di ripristino. Siamo pronti ad affiancare la provincia per effettuare i necessari lavori di ripristino del versante interessato dal crollo roccioso”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “Regione Lombardia – aggiunge il sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – è vicino ai sindaci e alle comunità locali colpite dalla frana di questa mattina. Lavoreremo per ridurre i disagi che inevitabilmente interesseranno lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario e la strada provinciale 72: assi di spostamento principali per chi vive sulla sponda del Lario orientale”.