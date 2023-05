Concerto Radio Italia, divieto vetro in Piazza Duomo e modifiche viabilità

Domani, sabato 20 maggio, alle ore 20.40, torna in piazza Duomo a Milano Radio Italia Live – Il Concerto “il più grande evento gratuito di musica live in Italia”. Per l’occasione, considerando il grande afflusso di persone sulla piazza e nelle vie circostanti e con l’obiettivo di far svolgere l’evento in sicurezza e senza disagi, l’amministrazione comunale – come viene riferito in una nota – ha emanato un’ordinanza che prevede – dalle 8 di sabato 20 maggio alle 3 di domenica 21 maggio – il divieto di introdurre o vendere in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri bottiglie o altri contenitori in vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo e lattine. Vietata anche l’introduzione di aste per selfie, petardi, fuochi d’artificio e simili, spray con sostanze urticanti. L’ordinanza vieta anche la vendita e il consumo di superalcolici all’esterno degli esercizi pubblici e il commercio in forma itinerante (street food). È consentita invece agli esercizi commerciali la vendita di bevande alla spina, purché in contenitori di plastica o carta, così come la consumazione in contenitori di vetro e di superalcolici all’interno dei locali con servizio al tavolo. Inoltre, dalle ore 12 di sabato 20 alle ore 2 di domenica 21 maggio, è vietato il transito a qualsiasi veicolo nelle seguenti vie: Silvio Pellico, Cattaneo, Mengoni, Orefici, Cantù, Hugo, Torino – nel tratto compreso tra via dell’Unione e piazza Duomo -, Spadari, Mazzini. Dal divieto sono esclusi i veicoli dei residenti, di chi deve raggiungere il proprio box o il proprio hotel (purché munito di prenotazione) situato all’interno dell’area interessata, i veicoli adibiti al trasporto persone con disabilità, i veicoli di emergenza, soccorso, forze dell’ordine o degli organizzatori dell’evento muniti di pass. Sempre negli stessi orari è altresì vietata la sosta in via Mengoni, Pecorari, Rastrelli, piazza Diaz – nel tratto compreso tra via Rastrelli e Giardino -. Infine in piazza Duomo è vietato il transito a tutti i veicoli di lunghezza superiore a 5 metri. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ATM ha previsto modifiche del servizio e l’orario prolungato delle linee della metropolitana M1 e M3. Dalle 11.30 fino al termine del servizio, i treni di M1 e M3 salteranno la fermata Duomo e i tram delle linee 2, 12, 14, 15, 16 e 19 saranno deviati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atm.it

