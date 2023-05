Campo rom Monte Bisbino cimitero di casseforti rubate. Pd smetta di negare la realtà

“Sono tornata in via Monte Bisbino, dopo il blitz delle forze dell’ordine che ha consentito di staccare gli allacci abusivi, e ho contato una decina di casseforti abbandonate nel torrente imputridito a due passi dal campo rom irregolare su cui il Pd continua a chiudere gli occhi. Con ogni probabilità si tratta dei relitti frutto dei colpi in appartamento di cui parecchi abitanti sono specialisti, come emerso da diverse indagini di polizia.

Il Comune di Milano smetta di negare la realtà e chiuda immediatamente questo insediamento abusivo che a causa del loro lassismo è diventato un’oasi di illegalità senza eguali in città e non solo. I nomadi mi hanno accusata di essere la responsabile del distacco di corrente operato dagli agenti della Questura, tra nuovi insulti e minacce: è il segnale che siamo sulla strada giusta.

Ora sta al sindaco Sala, all’assessore Granelli e a tutta l’amministrazione di sinistra decidere da che parte stare: con chi calpesta le leggi dello Stato italiano facendosene beffe oppure coi cittadini onesti?”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega.

Sul tema interviene anche Stefano Pavesi, consigliere leghista in Municipio 8: “Premesso che la mia auto è stata presa di mira dai nomadi a colpi di chiave lungo tutta la fiancata, ribadisco per l’ennesima volta che Comune e Municipio 8 non possono più far finta di nulla in nome dell’accoglienza e dell’integrazione. Il modello Monte Bisbino è fallimentare senza se e senza ma. Dopo ladri acrobati, borseggiatrici, minacce di morte a politici e giornalisti, minori usati per lanciare sassi e mattoni contro chi osa denunciare l’illegalità diffusa, cos’altro deve succedere prima che qualcuno decida di chiudere definitivamente questo campo rom abusivo? Stop buonismo, tolleranza zero”.

In allegato foto delle casseforti nel canale accanto al campo rom, dei cavi elettrici tagliati, della discarica nel campo e di una villa nel campo