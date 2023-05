Cagnolati (FI) : Ztl – Pedonalizzazione via Lecco – Io dico no !!!!

In questi giorni è tornata alla ribalta la “proposta” di creazione di una ZTL in Via Lecco, un provvedimento fortemente osteggiato dai residenti della strada interessata e che mi vede al loro fianco.

Via Lecco è una strada che ogni weekend è praticamente impossibile da percorrere in orario serale/notturno con il proprio autoveicolo a causa della quantità di persone che si riversano per strada bloccandone la circolazione, tenendo svegli i residenti fino a tarda notte per la gioia (probabilmente) di alcuni esercizi commerciali che vedono impennarsi i propri guadagni e la DISPERAZIONE dei residenti che non riescono a chiudere occhio per gran parte della notte o a poter entrare a casa utilizzando il proprio autoveicolo o motorino.

A questo si aggiungono episodi di risse, atti vandalici compiuti da persone più o meno ubriache ed atti osceni che frequentemente sono stati compiuti sotto le finestre di chi abita li !!!

Ed ora arriverebbe anche la proposta della creazione di una ZTL – preludio quasi certo di una pedonalizzazione che “legalizzerebbe” la situazione che purtroppo molto spesso i residenti si ritrovano sotto le proprie finestre e li CONDANNEREBBE IN MODO DEFINITIVO a sorbirsi quanto da anni lamentano !!!

Anzi, il Comune di Milano dovrebbe GARANTIRE il rispetto di tutti i regolamenti attualmente in vigore, dovrebbe fare in modo che tali assembramenti NON SI VERIFICHINO, che la strada non venga chiusa ABUSIVAMENTE a causa del gran numero di persone presenti e che venga rispettata la QUIETE in modo tale da PERMETTERE ai residenti di poter RIPOSARE TRANQUILLAMENTE.

Per tutte queste ragioni dico NO ad una proposta che va a DANNO dei residenti e confermo il mio pieno sostegno ai cittadini fortemente preoccupati da questi “progetti”.

Chiedo quindial Sindaco ed agli assessori interessati di TUTELARE i residenti garantendo il RISPETTO delle norme di buona e civile convivenza in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza in modo tale che la nostra città sia sempre più vivibile e a misura d’uomo e non si creino zone come questa in cui quasi ogni weekend sembra che sia permesso fare tutto, in barba a qualsiasi legge o regolamento.

Marco Cagnolati – Consigliere di Municipio 3