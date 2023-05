Mezzi pubblici a Milano: quali le zone meglio servite

15 minuti da una fermata della metro? Cambia molto: si può passare da un’area con 18 fermate a una con appena 3.

La metropolitana copre in maniera abbastanza capillare il territorio del Comune di Milano. Ma se vogliono confrontare le diverse zone di Milano, quali sono quelle meglio e quelle peggio servire dai mezzi?

Le ZONE di Milano MEGLIO SERVITE dai MEZZI

#1 Il centro storico vince anche in questo: è servito da 18 fermate + 7 in arrivo

Per determinare le zone più servite dai mezzi pubblici, in particolare dalla metropolitana, abbiamo considerato tutte le fermate fisicamente all’interno di un Municipio o che hanno gli accessi nei pressi dei confini dello stesso. La zona meglio servita in assoluto risulta essere il centro storico che viene ricompreso all’interno del Municipio 1. Le fermate sono in totale 18 a cui se ne aggiungeranno 7 entro nel 2024 per arrivare a 25 e 4 linee. Sono così suddivise:

Porta Venezia, Palestro, San Babila, Duomo, Cordusio, Cairoli e Cadorna sulla M1

Moscova, Lanza, Cadorna, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino sulla M2

Porta Romana, Crocetta, Missori, Duomo, Montenapoleone e Turati sulla M3

Tricolore e San Babila nell’estate 2023, Sforza-Policlinico, De Amicis, Santa Sofia, Vetra e Sant’Ambrogio nel 2024 per la linea M4

#2 Il Municipio 9 può contare su 3 linee e 17 stazioni

Il secondo Municipio più servito è il numero 9, Isola – Bovisa- Bicocca, a Nord di Milano: conta 3 linee e 17 stazioni così suddivise:

Gioia e Garibaldi FS sulla M2

Comasina, Affori FN, Affori Centro, Dergano, Maciachini e Zara sulla M3

Bignami, Ponale, Bicocca, Ca’ Granda, Istria, Marche, Zara, Isola e Garibaldi FS sulla M5

#3 Nel Municipio 8 passano 2 linee e ci sono 17 stazioni

Molto servito anche il Municipio 8, a Nord Ovest, da Quarto Oggiaro a Sarpi, che può contare su 2 linee, che si incrociano a Lotto, e 17 stazioni,

Molino Dorino, San Leonardo, Bonola,, Uruguay, Lampugnano, QT8, Lotto, Amendola, Buonarroti e Pagano sulla M1

Monumentale, Cenisio, Gerusalemme, Domodossola FN, Tre Torri, Portello e Lotto sulla M5

# La situazione negli altri Municipi

Sopra le 10 stazioni troviamo anche:

il Municipio 3 , da Porta Venezia a Città Studi e Lambrate, con 14 fermate e 3 linee: la M1 da Lima a Porta Venezia, la M2 da Caiazzo a Udine la M4 da Argonne a Susa in attesa di Tricolore nell’estate 2023

, da Porta Venezia a Città Studi e Lambrate, con e 3 linee: la M1 da Lima a Porta Venezia, la M2 da Caiazzo a Udine la M4 da Argonne a Susa in attesa di Tricolore nell’estate 2023 il Municipio 7 , a Ovest, da San Siro a Pagano, con 13 fermate e 2 linee: la M1 da Wagner a Bisceglie e la M5 da Segesta a San Siro Stadio

, a Ovest, da San Siro a Pagano, con e 2 linee: la M1 da Wagner a Bisceglie e la M5 da Segesta a San Siro Stadio il Municipio 2, a Nord-Est, dalla Centrale a NoLo, con 12 fermate e 3 linee: la M1 da Gorla a Villa San Giovanni, la M2 con le fermate di Stazione Centrale e Crescenzago e la M3 da Centrale a Sondrio

a Nord-Est, dalla Centrale a NoLo, con e 3 linee: la M1 da Gorla a Villa San Giovanni, la M2 con le fermate di Stazione Centrale e Crescenzago e la M3 da Centrale a Sondrio al settimo posto c’è il Municipio 4, a Est, da XXII marzo a Forlanini e Porta Romana, con 11 fermate e 2 linee: la M3 da Brenta a San Donato e la M4 dalla stazione Forlanini a Dateo e in attesa di quella di Tricolore.

# La metro si è fermata a Sud: il Municipio con appena 3 stazioni

Ad oggi sono solo due i Municipi con meno di 10 stazioni. Entrambi nella parte Sud di Milano. Il Municipio 6, a Sud Ovest, dal Giambellino a Porta Genova, conta 7 fermate, distribuite tra la linea rossa (Bisceglie, Inganni, Primaticcio e Bande Nere) e verde (Famagosta, Porta Genova e Romolo). Però presto le cose cambieranno, nel 2024 il numero salirà a 15 con l’apertura di quelle della linea blu: Parco Solari, Foppa, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS.

Il fanalino di coda si trova nel “profondo” Sud. Il Municipio con meno stazioni in assoluto è il numero 5, dal Gratosoglio a Porta Vigentina, con appena 3 stazioni su due linee: piazza Abbiategrasso sulla M2 e Lodi T.I.B.B. e Porta Romana sulla M3. In attesa della possibile realizzazione della M6 la situazione rimarrà tale ancora per molti anni.

