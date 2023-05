Casa Manzoni, domenica Cleaning Day con volontari per ripulire muri imbrattati

Domenica prossima, alle ore 15, volontari delle Associazione Angeli Del Bello Milano e del Coordinamento dei Comitati Milanesi si uniranno per ripulire i muri della Casa Natale Manzoni in via Visconti di Modrone 16. “Un gesto nato spontaneamente da parte di molti cittadini e, quasi, un atto dovuto al nostro illustre concittadino in una data proprio vicina al 150° anniversario della sua morte”, sottolineano i promotori. “Finalmente dopo oltre 15 mesi le scritte vandaliche, che nel frattempo sono anche aumentate, verranno cancellate. Un iter burocratico lungo e articolato essendo il Palazzo vincolato ma alla fine tutte le autorizzazioni dalla Soprintendenza sono arrivate. Purtroppo – si legge nel comunicato -, non è la prima volta che la casa Natale del Manzoni viene imbrattata, già nel 2014 e nel 2016 ma le Associazioni e Comitati non si fanno scoraggiare continueranno con tenacia a vigilare e ad intervenire. Ci sarà sempre della vernice pronta all’uso. Il motto degli Angeli del Bello è Difendere e Diffondere il Bello È stato naturale per noi schierarci in prima linea per fare questo regalo all’illustre scrittore nato a Milano dichiara Simone Lunghi Presidente degli Angeli del Bello- Milano. E’ per noi una immensa gioia poter realizzare questo intervento-dichiara entusiasta Fabiola Minoletti vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi-è la terza volta che denunciamo gli sfregi alla Casa Natale del Manzoni ma ora per noi poter anche intervenire concretamente con rullo e pennello ci rende ancora più orgogliosi. Gesti semplici e concreti di cura e di rispetto dei nostri Quartieri e della nostra Città”.

